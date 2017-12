Dal calcio alla politica George Weah presidente della Liberia

Liberia - George Weah presidente : Dal campo di calcio alla politica : Roma, 28 dic. (askanews) Dalle bidonville di Monrovia a star del calcio internazionale negli anni '90, George Weah si avvicina al sogno della sua seconda vita; essere eletto presidente della Liberia, ...

Calciomercato Genoa - il rinforzo in attacco può arrivare Dalla Champions : i dettagli : Calciomercato Genoa – La vittoria ottenuta nei minuti finali con il Benevento ha consentito al Genoa di conquistare tre punti importantissimi in chiave salvezza. L’ultima gara dell’anno il ‘Grifone’ la giocherà in casa del Torino, poi si penserà al mercato. Preziosi è intenzionato a rinforzare la rosa per raggiungere il prima possibile la salvezza. In attacco, dopo l’arrivo di Giuseppe Rossi, potrebbe esserci ...

Calciomercato Benevento - Vigorito prepara la rivoluzione : pronti due colpi Dal Torino e uno Dal Cagliari! : Calciomercato Benevento – Dopo l’ennesima beffa nel match con il Genoa, il Benevento prepara l’ultima gara dell’anno con il Chievo. I campani proveranno a conquistare dei punti salvezza prima di dar vita ad un’importante rivoluzione nel mercato di gennaio. Il patron Vigorito è pronto a scatenarsi per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Guilherme dal Legia Varsavia e di Billong dal Maribor, i campani stanno per ...

Calciomercato Juventus - offerta shock Dalla Cina per Mandzukic : ecco la risposta dell’attaccante : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nello scontro scudetto contro la Roma e sta attraversando un momento positivo, l’obiettivo adesso è vincere nella gara in trasferta contro il Verona. Nel frattempo si continua a pensare al mercato, nelle ultime ore offerta clamorosa per l’attaccante Mandzukic. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ il calciatore bianconero ha rifiutato la Cina e ...

Calciomercato Juventus - offerta choc Dalla Cina per Mandzukic : ... infatti, c'è soltanto la Juve e c'è la volontà di disputare una grande stagione con il club, che rappreseterebbe il viatico ideale per presentarsi al top alla coppa del Mondo in Russia . Leggi l'...

Calciomercato Roma - si avvicina il colpo Dal Barcellona - l’agente svela : “veniamo anche in prestito” : Calciomercato Roma – La Roma è alla ricerca di un esterno di difesa. I giallorossi hanno messo nel mirino Matteo Darmian ma soprattutto Aleix Vidal, ai margini del Barcellona ed ex pallino di Monchi. Il suo procuratore per l’Italia ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Teleradiostereo’: “Confermo l’interesse per il giocatore da parte della Roma, ne ho già parlato con Monchi. Aleix, del resto, ...

Calciomercato Roma/ News - clamorosa apertura dell'agente di ViDal : discorsi con Monchi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: clamorosa apertura del procuratore del Barcellona Aleix Vidal che conferma scambi di battute con il ds spagnolo Monchi.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:17:00 GMT)

Dal ritiro di Totti al triste addio di Bolt. Il flop del calcio azzurro : ... 3/o in finale mondiale 100mt - 12 AGO - Amaro addio a gare per Bolt, s'infortuna in staffetta - 13 AGO - Lazio batte Juve 3-2 e vince Supercoppa italiana - 21 AGO - Tennis, Nadal torna n.1 del mondo ...

Calcio - Capello attacca Bonucci : “Non sa difendere. Nella Juventus veniva esaltato Dalla difesa a tre” : Quando si tratta di tracciare una precisa linea di demarcazione, Fabio Capello non si tira mai indietro e neanche in quest’occasione ha fatto eccezione. L’ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, infatti, dopo aver definito “mezze tacche” i giocatori attualmente militanti nel Milan, ha puntato il dito contro Leonardo Bonucci, il leader designato della difesa rossonera che tanta fatica sta facendo Nella nuova squadra, dopo il ...

Calciomercato - Dalla Spagna : 'Yaya Tourè resta al Manchester City' : ROMA - Yaya Tourè resterà nel Manchester City fino al termine dell'attuale stagione. Lo assicura l'agente del centrocampista ivoriano, Dimitri Seluk . Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, il ...

Calciomercato Roma - novità Dalla Spagna : “si avvicina il regalo per Di Francesco” : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla sconfitta nello scontro scudetto contro la Juventus, match che ha dato comunque importanti indicazioni in vista del proseguo del torneo, i giallorossi possono lottare fino alla fine e solo un errore clamoroso nel finale dell’attaccante Schick ha impedito di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la rosa, ...

L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scanDalo FIFA : L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente da un tribunale di New York nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA. Burga – che era stato arrestato nel 2015 – era accusato di The post L’ex presidente della federazione del calcio del Perù Manuel Burga è stato dichiarato innocente nel processo per corruzione per lo scandalo FIFA appeared first on Il Post.

Calciomercato Juventus - voci Dall’Inghilterra : “United su Dybala - ecco l’offerta” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in chiave scudetto contro la Roma, il distacco dal Napoli che guida la classifica del campionato continua ad essere di un solo punto. In casa bianconera però tiene banco il caso Dybala, qualche panchina di troppo per l’attaccante argentino che non è più insostituibile nelle idee del tecnico Massimiliano Allegri. Dopo un inizio super di stagione, il ...

Calciomercato Lazio - il dopo-De Vrij arriva Dal Genoa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, il club biancoceleste è in lotta per le zone alte della classifica ed anche in Europa League l’obiettivo è arrivare il più lontano possibile. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed alla prossima stagione, quasi certamente non farà parte della rosa De Vrij che non ha intenzione di rinnovare. Il presidente Lotito non sta a guardare ed avrebbe ...