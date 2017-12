Da voi ci sono state gravidanze sospette? | è polemica per una mail inviata ai

Li - messaggio al Milan : 'Sono lontano ma lotto con voi' : ... il presidente del Milan, Li Yonghong, ha inviato questo messaggio alla squadra e ai dipendenti del club in una lettera di auguri natalizi, pubblicata dai siti di Sky e Sport Mediaset. 'Ho piena ...

Vittorio Emanuele III non ha meriti con gli italiani - i Savoia che vogliono il Pantheon sono fuori dalla realtà : L’Italia dimentica il suo passato. Lo fanno i suoi cittadini con un oblio assolutorio sul passato fascista, ma lo fanno anche le più alte istituzioni che hanno concesso il volo di Stato per trasportare dall’Egitto la salma del re Vittorio Emanuele III in Italia. Vittorio Emanuele III non può vantare alcun merito nei confronti degli italiani, a cominciare dal ruolo decisivo assunto sin dal 1914 per fare entrare l’Italia nella Prima guerra ...

Le polemiche sulle sepolture dei Savoia sono vecchie di 140 anni : Finisce l'esilio postmortem di Vittorio Emanuele III di Savoia e della moglie Jelena Petrovic Njegos. Dopo che la salma della Regina Elena, in gran segreto, era stata traslata dal cimitero di Montpellier, in Francia, dove fu inumata il 28 novembre 1952, è arrivata al santuario di Vicoforte, nei pressi di Mondovì, nel cuneese, anche il feretro del consorte, che riposava invece ad Alessandria d'Egitto. Un ...

Tennis : Federer - au revoir Roland Garros? 'Le mie priorità sono altre' : Come riportato da 'Forbes', Federer è con 64 milioni di dollari il quarto sportivo più ricco del mondo dopo Cristiano Ronaldo, LeBron James e Leo Messi, il primo se si considerano solo i proventi che ...

Sannazaro - Gigi Savoia porta in scena 'I casi sono due' : In scena da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, nella storica bomboniera di Via Chiaia, la farsa 'I casi sono due' è il capolavoro dell'autore, giornalista ed editore, Armando Curcio. Presentata dall'...

Abbonàti a Xbox Live Gold - affrettatevi : per voi gli sconti per il Black Friday sono già iniziati! : Il Black Friday si avvicina, ma gli sconti sono già cominciati da un po’. Questa volta è il turno di Microsoft, che ha reso disponibili fin da subito ottimi sconti sui videogiochi per la sua console ammiraglia. Precedenza però per gli abbonati a Xbox Live Gold. Infatti, gli sconti sono per ora disponibili in esclusiva solo agli abbonati a questo servizio fino al 20 novembre. Ricordiamo però che questo limite è facilmente aggirabile ...

Scanzi a Rutelli : “Se ci sono i Renzi - i Salvini e i 5 Stelle in politica è perché avete fallito voi” : “Il contributo di Rutelli al centrosinistra? Lui non c’è, ma ci sono molti Rutelli boys, da Gentiloni a Giachetti. Ci ha anche regalato delle figure di cui molti probabilmente avrebbero fatto a meno, come Michele Anzaldi o Filippo Sensi”. sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, in un dibattito con l’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, e il direttore dell’Espresso, Marco Damilano, a Otto e Mezzo (La7). Scanzi, ...