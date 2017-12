Da Pallone d’Oro a presidente | la parabola di George Weah

Pallone d’Oro africano : Salah - Aubameyang e Manè i finalisti : Pallone d’Oro africano: Salah, Aubameyang e Manè i finalisti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Pallone D’ORO africano- La Confederazione Africana (Caf) ha comunicato i nomi dei tre finalisti in lizza per la conquista del Pallone d’Oro africano. La fa da padrone il Liverpool, con Salah e Manè tra in candidati. Aubameyang completa ...

Real Madrid-Psg/ Champions League - Ottavi : Ronaldo vs Neymar - si decide il prossimo Pallone D’Oro? : Real Madrid-Psg: Champions League 2017-2018, Ottavi di finale. Cristiano Ronaldo vs Neymar, finale anticipata e Pallone d'Oro che si decide qui? La sfortuna del Paris, le statistiche(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 13:25:00 GMT)

Pallone d’Oro 2017 - ha vinto Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è il Pallone d’Oro 2017. Col quinto trofeo pareggia il conto col grande rivale di quest’era del calcio contemporaneo, Leo Messi. Cerimonia teletrasmessa, giovedì sera, a conclusione di una stagione formidabile per il fuoriclasse portoghese. A Parigi, sotto la Torre Eiffel, la consacrazione. La notizia era nell’aria: Cristiano Ronaldo ha conquistato la Champions League risultando al termine della scorsa ...

Real Madrid - Perez chiama Neymar : “Qui potrebbe vincere il Pallone d’Oro. Tutti sanno che…” : Real Madrid, Perez chiama Neymar: “Qui potrebbe vincere il Pallone d’Oro. Tutti sanno che…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, Perez chiama Neymar- Florentino Perez chiama Neymar. Il presidente del Real Madrid apre clamorosamente le porte all’attaccante brasiliano. Un colpo di scena, che potrebbe sovvertire ancora una ...

Calcio - Pallone d’Oro 2017 : l’albo d’oro e le statistiche. Quinto trionfo per Cristiano Ronaldo : trionfo annunciato per Cristiano Ronaldo che è stato incoronato oggi da France Football come vincitore del Pallone d’Oro 2017. Quinta vittoria per il fenomenale portoghese che raggiunge dunque in questa speciale classifica il grande rivale Lionel Messi. Andiamo a scoprire l’albo d’oro e le statistiche del trofeo. Albo d’oro Anno Posizione Giocatore Squadra Punti Pallone d’oro (1956–2009) 1956 1° Stanley ...

Cristiano Ronaldo : il bullizzato diventato 5 volte Pallone d’oro : Questo articolo è stato pubblicato sul numero di Vanity Fair in edicola il 29 novembre, e lo riproponiamo in occasione della vittoria del Pallone d’oro 2017 da parte dell’attaccante portoghese del Real Madrid Non avrai altro «Io» all’infuori di me. L’evoluzione della specie pallonara trova in Cristiano Ronaldo l’esemplare perfetto. Siamo al quinto Pallone d’oro, lui se lo va a prendere il 7 dicembre a Parigi, astenersi perditempo. ...

