Da Bitcoin agli Spectacles | top e flop di tecnologia 2017

Follie da Bitcoin : un hedge fa +25.000% - «Borsa» sudcoreana messa Ko dagli hacker : La febbre da bitcoin continua, tra euforia e pericoli. Con rendimenti stellari (veri o promessi) da una parte e interventi delle autorità di regolamentazione dall’altra per far scendere la temperatura troppo alta che circonda la criptovaluta più famosa del mondo. Mentre in Corea del Sud una piattaforma di scambio finisce in bancarotta, colpita da un attacco informatico...