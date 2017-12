Cristiano Ronaldo | mancano solo le nozze

Lo sportivo più cercato su Google? Per una volta non è Cristiano Ronaldo : Passati gli dei del pallone tornano le moto con una vicenda che è però sfortunatamente tutta cronaca. È il nome di Nicky Hayden , morto lo scorso maggio dopo essere stato investito da un'auto mentre ...

Lo sportivo più cercato su Google? Per una volta non è Cristiano Ronaldo : Per una volta non vince Cristiano Ronaldo e nemmeno Messi. Non sono loro a guidare la classifica degli sportivi più googlati dagli italiani nel 2017. C’è un nome tutto italiano in testa: quello di Valentino Rossi. Complice, è certo, l’incidente in allenamento e il ritorno in pista nella MotoGp a tempo di record, ma anche la vittoria in Olanda. Valentino funziona sempre, tanto che c’è anche chi ha cercato di rubare le lastre della sua gamba in ...

Come sarebbe il mondo del calcio senza Cristiano Ronaldo e Messi : Il sito dell'Uefa ha provato a immaginare il mondo del calcio senza Leo Messi e Cristiano Ronaldo, assoluti protagonisti degli ultimi dieci anni. L'argentino e il portoghese sono in testa a una serie di classifiche di rendimento e non solo, ma ...

'Cristiano Ronaldo dovrebbe stare in carcere' - il portoghese accusato di un'ingente frode fiscale : ... Zidane che record: 8 titoli in 712 giorni e due Mondiali per Club di fila Real Madrid Gremio: diretta tv e streaming live finale Mondiale per Club 2017

Cristiano Ronaldo nei guai - il Fisco : “merita il carcere - c’è gente dentro per meno” : Cristiano Ronaldo è impegnato con la maglia del Real Madrid ma deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo, in particolare sulla presunta evasione fiscale di quasi 15 milioni di euro. Ecco cosa riporta la stampa spagnola che ha svelato alcuni documenti sull’audizione di Caridad Gomez, capo dell’Unità di coordinamento centrale del Tesoro in materia di reati fiscali: “in una situazione normale, Ronaldo dovrebbe finire in carcere. ...

Cristiano Ronaldo - il capo del Fisco spagnolo : 'Dovrebbe stare in prigione' : Parole pesantissime contro Cristiano Ronaldo , il quale - testuale - 'Dovrebbe stare in prigione'. La vicenda viene rilanciata da El Mundo , che riporta le parole di Cardid Gomez Mourelo , ...

I 30 sportivi più pagati del 2017. Tra stipendi - sponsor e premi. Cristiano Ronaldo il più ricco - Messi insegue - nessun italiano : Cristiano Ronaldo è lo sportivo più pagato al mondo nel 2017! Secondo la rivista Forbes, che ogni anno pubblica i guadagni dei 100 sportivi più “fortunati” del Pianeta, è proprio il calciatore del Real Madrid a guardare tutti dall’alto verso il basso con ben 93 milioni di dollari (vengono presi in considerazione sia gli stipendi che i soldi ricevuti per premi, sponsorizzazioni, diritti di immagine). Alle sue spalle il cestista ...

Diretta/ Real Madrid-Barcellona (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato a Cristiano Ronaldo : Diretta Real Madrid Barcellona info streaming video e tv: è il giorno del Clasico. Probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Liga, 17^ giornata)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:02:00 GMT)

LIVE Real Madrid-Barcellona - DIRETTA Liga 2018 : scontro tra Cristiano Ronaldo e Messi al Bernabeu - le Merengues vogliono riaprire la Liga : Un match al quale il Barcellona arriverà da capolista, forte dei suoi 42 punti mentre il Madrid , neo vincitore del campionato del mondo del club ad Abu Dhabi in finale contro il Gremio, insegue a ...

LIVE Real Madrid-Barcellona - DIRETTA Liga 2018 : scontro tra Cristiano Ronaldo e Messi al Bernabeu - le Merengues vogliono riaprire la Liga : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Barcellona, il Clasico del calcio spagnolo, valido per la diciassettesima giornata della Liga. Si preannuncia dunque un’antivigilia di Natale di grande spettacolo al Santiago Bernabeu che vivrà del confronto tra due delle compagini più forti del mondo annoveranti i due calciatori più forti del mondo e forse della storia: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Un match al quale il Barcellona ...

Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? L'altro Pallone d'Oro : in Inghilterra dicono Leo : E fin qui, nessuna novità rispetto a quello del Pallone d'Oro, il premio individuale per eccellenza nel mondo del calcio. Ma quante novità rispetto alla classifica pubblicata da France Football: al ...

Cristiano Ronaldo : in famiglia è arrivata anche Alana Martina : Mi sono sentita la donna più fortunata del mondo', continua la fidanzata del calciatore portoghese. Jeremias e Cecilia Rodriguez: ecco quali sono i loro desideri natalizi - SCOPRI Poi, Georgina ...

Cristiano Ronaldo e la nascita della figlia Alana Martina - Georgina Rodriguez : "Pura felicità" : E' stato un anno prolifico per il campione Cristiano Ronaldo e non solo per quanto riguarda i trofei conquistati con il suo Real Madrid. Il calciatore portoghese, infatti, durante quest'anno, è diventata papà per ben tre volte: l'8 giugno scorso, Cristiano Ronaldo è diventato padre di due gemelli, Eva e Matteo, nati da madre surrogata mentre lo scorso 12 novembre, il campione è diventato papà di Alana Martina, nata dalla relazione con la ...

Georgina Rodriguez/ La fidanzata di Cristiano Ronaldo parla dopo la nascita della figlia : "È stato sublime" : Georgina Rodriguez, le prime dichiarazioni della fidanzata di Cristiano Ronaldo dopo la nascita della figlia Alana Martina: "È stato sublime, non volevo staccarmi da lei"(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 18:14:00 GMT)