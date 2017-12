Corea del Nord | l' intervento della Russia può rappresentare una svolta

: Altalena Bitcoin, nuovo tonfo sotto i 14 mila dollari. La Corea del Sud pensa a una stretta degli scambi… - gian_web : Altalena Bitcoin, nuovo tonfo sotto i 14 mila dollari. La Corea del Sud pensa a una stretta degli scambi… - GermanicoGC : RT @GeopoliticalCen: Corea del Nord pronta al nuovo lancio missilistico. Manca solo l’ordine di Kim Jong Un - ninda1952 : RT @ultimenotizie: "Finché la #Cina permetterà il passaggio di petrolio in Nord Corea non potrà mai esserci una soluzione pacifica" alla cr… - pinoalfredos : @BRN_BRTN Sarebbe interessante poterli consegnare alla Corea del Nord. - FratoniR : Usa, Trump: "Mai soluzione amichevole con Corea del Nord se Cina continua a venderle petrolio" SECONDO ME LA CINA G… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Tra i due litiganti, c'è un terzo soggetto che prova ad organizzare un tavolo di pace. Vladimir Putin indossa i pannicolomba, non gli si addicono più di tanto come non si addicono a nessun leader di una grande potenza militare, ma nella circostanza è troppo importante superare l'attuale fase di stallo per stemperare le tensioni in estremo oriente. Così lasi offre nel ruolo di mediatore tra Stati Uniti e #del. Il dialogo tra Lavrov e Tillerson Ad onor del vero, bisogna riconoscere al Cremlino un certo talento diplomatico. Mosca, dopo aver cambiato le sortiguerra in Siria con la forza del proprio arsenale militare, è stata tra i garanti dei colloqui di Astana tra il governo di Damasco ed i ribelli e non c'è dubbio che la mediazione russa, insieme a quella di Turchia ed Iran, abbia portato a risultati concreti. Importante in tal senso il ...