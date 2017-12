Confindustria Vicenza | buoni benzina prima scelta tra i benefit

Confindustria Vicenza : III Trim. 2017 maggior crescita 7 anni -2 : Vicenza, 14 nov. (askanews) Ma la solidità della crescita si legge anche nei dati riguardanti il mercato interno che segna un +3,52% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, proseguendo così ...

Confindustria Vicenza : III Trim. 2017 maggior crescita 7 anni-3 : Vicenza, 14 nov. (askanews) Tra le aziende vicentine, ben il 49% dichiara aumenti di produzione, mentre il 18% evidenzia cali produttivi determinando un saldo di opinione positivo pari a +31 (+18 nel ...

Confindustria Vicenza : III Trim. 2017 maggior crescita 7 anni : Vicenza, 14 nov. (askanews) È una crescita straordinaria quella fatta segnare dalle imprese vicentine nel terzo trimestre 2017. La 137° indagine congiunturale condotta da Confindustria Vicenza indica ...

Bnp Paribas : Bnl con Confindustria Vicenza per sostenere aziende in innovazione/rpt (2) : (AdnKronos) - Bnl, commenta **Alberto Galletti, Direttore Regionale Corporate Banking Triveneto**, "crede nell’innovazione di prodotto e di processo come opportunità di crescita delle nostre industrie e delle filiere in cui esse operano ed occasione di consolidamento delle posizioni di leadership de

Bnp Paribas : Bnl con Confindustria Vicenza per sostenere aziende in innovazione/rpt : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Partnership tra Bnl gruppo Bnp Paribas e Confindustria Vincenza per sostenere gli investimenti delle aziende in innovazione. Lo rende noto il gruppo bancario in un comunicato precisando che l'accordo punta ad aiutare la crescita moderna delle filiere locali e dei distrett

Bnl : accordo con Confindustria Vicenza per sostegno investimenti : Roma, 26 ott. (askanews) Bnl Gruppo Bnp Paribase ha siglato un accordo con Confindustria Vicenza per aiutare la crescita moderna delle filiere locali e dei distretti industriali. Lo comunica una nota ...

Bnp Paribas : Bnl con Confindustria Vicenza per sostenere aziende in innovazione (2) : (AdnKronos) - Con questo accordo, sottolinea Rosario Zoino Consigliere di Presidenza con delega Finanza per la crescita e relazione Banca Impresa di Unindustria, "vogliamo fornire uno strumento che supporti le imprese nella realizzazione degli investimenti nelle aree strategiche di attività innovazi

Bnp Paribas : Bnl con Confindustria Vicenza per sostenere aziende in innovazione : Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Partnership tra Bnl gruppo Bnp Paribas e Confindustria Vincenza per sostenere gli investimenti delle aziende in innovazione. Lo rende noto il gruppo bancario in un comunicato precisando che l'accordo punta ad aiutare la crescita moderna delle filiere locali e dei distrett

Referendum - Confindustria Vicenza : no a beghe politiche : Vicenza, 23 ott. (askanews) 'I cittadini veneti si sono espressi molto chiaramente e nel Vicentino la voce si è sentita ancora più forte'. A partire da questa premessa, il presidente di Confindustria ...