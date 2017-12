Con l’app Tiles è possibile personalizzare i toggle di Android 7 Nougat

L’appartamento - stasera in tv c’ è il capolavoro di Billy Wilder Con la coppia Lemmon-MacLaine : La7 ha scelto di trasmettere stasera in tv alle 23.00, la sera della vigilia di Natale, L’appartamento di Billy Wilder, che se non è il più bel film della storia del cinema, poco ci manca. È comprensibile la programmazione durante le festività, dato che il film si svolge esattamente a cavallo tra Natale e Capodanno. Eppure, difficilmente si potrebbe definire L’appartamento una pellicola di Natale, coi buoni sentimenti e gli annessi e connessi. ...

“BerlusConi paga i boss di Cosa nostra”. Ecco l’appunto di FalCone ritrovato nel suo ufficio : Il foglio è un promemoria durante gli interrogatori del pentito Mannoia. Risale al 1989, c’è anche un riferimento all’avvocato Vito Guarrasi

GIOVANNI FALConE/ L’ispettore Ortolan : “l’appunto sul pentito di mafia e i mancati risContri su BerlusConi” : GIOVANNI FALCONE e l'appunto sul pentito di mafia che cita Berlusconi: il racconto del poliziotto presente e autore dei verbali, "ecco cosa disse Mannoia e i mancati riscontri su Silvio"(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:37:00 GMT)

Consigli in caso di problemi Whatsapp Con batteria e memoria : cosa fare se l’app non funziona : Da un po' di tempo a questa parte non pochi utenti, soprattutto possessori di smartphone di fascia media, stanno riscontrando problemi Whatsapp, riguardanti in generale il suo funzionamento, ma soprattutto questioni inerenti la batteria e la memoria. cosa fare per migliorare le prestazioni dello smartphone? Come agire se l'app all'improvviso non funziona? Andiamo a spulciare un pochino le sue impostazioni, visto che alcune dritte non sono così ...

Mafia - il testimone dell’appunto di FalCone : “Il pentito disse : Andate a vedere BerlusConi come ha fatto i soldi” : L’appunto dimenticato di Giovanni Falcone su Silvio Berlusconi e Cosa nostra? “Il pentito Francesco Marino Mannoia mi disse: Andate a vedere come ha fatto i primi soldi. Non aggiunse altro”. C’è un testimone oculare del promemoria dimenticato dal giudice Falcone nel suo ufficio, tra le pagine dei verbali del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia. “Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 ...

Runtastic Balance Contacalorie - l’app nutrizionale dei creatori di Runastic : Runtastic Balance Contacalorie è un'applicazione che permette di creare sane abitudini alimentari che permettono di nutrirsi in modo equilibrato e sentirsi meglio. L'articolo Runtastic Balance Contacalorie, l’app nutrizionale dei creatori di Runastic è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ahmadreza Djalali - Confermata Condanna a morte per il medico iraniano. L’appello della moglie : Un principio elementare del diritto è che nei confronti di una sentenza emessa in primo grado sia possibile presentare appello e che la persona condannata e i suoi difensori siano tenuti informati sugli sviluppi del ricorso e possano seguire tutte le sue fasi. Lo prevede lo stesso codice di procedura dell’Iran. Ma nel caso di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano residente in Svezia e specializzato in Medicina dei disastri, questo principio ...

Stasera l’appuntamento Con il super asteroide “Phaethon” : è alla minima distanza dalla Terra - ecco come osservarlo dall’Italia : Stasera l’appuntamento con il super asteroide “3200 Phaethon”: oggi, 16 dicembre, passerà alla distanza di 10,3 milioni di km dalla Terra, e brillerà di una magnitudine attorno a +11 (sarà quindi necessario uno strumento per poterlo osservare). Il “sasso cosmico” del diametro di circa 5 chilometri è classificato nella categoria degli asteroidi potenzialmente pericolosi (Potentially Hazardous Asteroid, PHA, essendo ...

Antonia Laganà / Video - sui social l’appello dell'ex Concorrente di The Voice (Sarà Sanremo 2018) : Antonia Laganà bussa alle porte dell’Ariston per la categoria Nuove Proposte, gareggiando questa sera a Sarà Sanremo con il brano Parli. La scheda.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 17:48:00 GMT)

Akragas - Russello alza la voce : duro sfogo Contro i millantatori e l’appello al sindaco di Agrigento : Il responsabile dell’area tecnica dell’Akragas, Ernesto Russello, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro i millantatori che in queste settimane si sono avvicinati al club siciliano per cercare di acquistare la società. Ecco quanto dichiarato sul sito ufficiale del club: “Qualcuno si è messo in testa di prendere in giro la dignità calcistica di un’intera città, di calpestare la dignità di tutta la tifoseria ...

Apple acquista Shazam - l’app che riConosce canzoni e programmi tv : Shazam, l’app che “indovina” le canzoni che stiamo ascoltando, è ora proprietà di Apple. Il colosso di Cupertino ha ufficializzato l’acquisizione, senza specificare però il costo dell’operazione che, si stima, intorno ai 400 milioni di dollari. Una cifra comunque inferiore rispetto alla valutazione fatta durante una delle ultime raccolte fondi, quando Shazam era data a un miliardo di dollari. Shazam è in grado di identificare ...

MalContento sociale e divisioni politiche fiaccano l’appello alla terza Intifada : Subito dopo l’annuncio dell’amministrazione Trump del trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, Hamas - il gruppo islamista palestinese che controlla Gaza - ha chiesto ai suoi seguaci d’innescare una terza Intifada. Ci sono state manifestazioni nei Territori palestinesi della Cisgiordania e a Gaza, a Gerusalemme Est, la parte araba del...

Aumentato rischio di tiroidite di Hashimoto nelle persone Con malattie dell’apparato vestibolare : Un gruppo di ricercatori italiani ha eseguito una revisione della letteratura dedicata alla relazione fra alterazioni dell’apparato che regola l’equilibrio, come la malattia di Ménière, e comparsa di tiroidite di Hashimoto. I risultati hanno confermato che la relazione esiste e ciò suggerisce di dedicare particolare attenzione alla comparsa di vertigini, e altri sintomi da alterata funzione dell’apparato vestibolare, nelle persone con tiroidite ...

Black Soul Trio - Amici 17/ Dall’apprezzamento del pubblico a quello di Giusy Ferreri. L'inContro Con la prof : Black Soul Trio, la band salentina di Amici 17 è tra i preferiti del pubblico e di Giusy Ferreri: Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi chiedono maggior coraggio nelle esibizioni.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 14:00:00 GMT)