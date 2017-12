Commissione banche | Pd | centrodestra e M5S divisi sulle colpe del crac

Commissione banche - relazione entro il 27 gennaio : "Il clima è stato positivo. Speriamo in bene, perché credo che davanti a tanti risparmiatori in condizioni di difficoltà, avere un documento che abbia almeno un impianto di soluzione, di proposte ...

Commissione banche senza pace : scontro anche sulle conclusioni : Casini punta ad una relazione finale entro febbraio. Ma è probabile che i documenti finali siano addirittura tre: uno di maggioranza, e almeno due delle opposizioni -

Banca Etruria - il giallo sulla relazione della Commissione banche : il Pd vuol censurare la Boschi : L'ordina di scuderia all'interno del Partito democratico è limitare i danni di immagine del caso Banca Etruria - Maria Elena Boschi il più possibile. Tra le fila dei dem non mancano i malumori per chi ...

Banche - Gros Pietro : "Commissione inchiesta ha fatto chiarezza" : (Teleborsa) - "La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Banche ha cercato di far luce sulle cause del tracollo di alcuni istituti e ha messo in luce il ruolo della crisi economica sul tracollo di ...

Commissione banche : chiusi i lavori tra rivelazioni - colpi di scena e assenze illustri : Niente audizione per l'ex-governatore di Bankitalia Draghi. In attesa delle relazioni finali, che si preannunciano complicate, tutti i membri concordano: la Commissione è stata utilissima -

Renato Brunetta : 'Mario Monti in Commissione banche poco tecnico e poco professionale' : 'Il senatore Mario Monti ha difeso a spada tratta l'operato del suo governo, mentre il motivo per il quale era stato convocato era diverso. Avrebbe dovuto dare una lettura più professionale e più ...

Se la Commissione sulle banche ripensasse la vigilanza : La Commissione di indagine sulle banche è solo un ring per lo scambio di accuse. Sarebbe molto più utile, invece, una discussione aperta su come costruire un sistema di vigilanza adeguato alle nuove esigenze di tutela di risparmiatori e investitori. di Francesco Vella (Fonte: lavoce.info) Boxe pre-elettorale Non è molto elegante l’autocitazione, ma in questo caso è necessaria. Circa sei mesi fa, quindi in tempi non sospetti, con Raffaele ...

DIETRO LE QUINTE/ Commissione banche - l'assedio fa saltare anche il giglio magico : Tutto pensava Matteo Renzi tranne che gli scoppiasse in mano la bomba, anzi l'arma segreta della Commissione banche da usare contro la sinistra del partito. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 06:00:00 GMT)ETRURIA, OLTRE IL GOSSIP/ Il potere politico dove (e quando) deve fermarsi?, int. a R. Formicabanche & POLITICA/ Sapelli: ecco i danni delle ideologie di Pd e Ue, di G. Sapelli

Commissione banche : Monti e Valeri in audizione difendono operato del 2011 : L'ex premier:' Non c'erano allarmi sulla tenuta dalle banche. Condannai lettera Bce'. L'ad di Deutsche Bank Italia ascoltato sull'impennata dello spread: 'Consob non contestò la vendita dei titoli' -

Commissione banche - Deutsche Bank : "Consob non ci ha contestato la vendita di titoli nel 2011" : MILANO - La Consob non ha 'contestato nulla' alla Deutsche Bank sia nel 2011 che nel 2016 in relazione alle attività di negoziazione dei titoli di Stato italiani nel primo semestre 2011 quando dismise ...

Caso Etruria - Tremonti non si presenta in Commissione banche : manda una memoria : L'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti non comparirà davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. 'Compiacente' e 'codarda'. Con queste due parole l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha bollato la commissione , in una lettera scritta al presidente Pierferdinando Casini nella quale comunica che invierà una memoria. Quello di Tremonti è un vero schiaffone a ...

Banche - in Commissione rispuntano i derivati : E' Grilli, l'ex direttore generale del Tesoro che, richiestogli afferma: un 'mancato pagamento' dell'Italia a Morgan Stanley nel periodo di fine 2011 e inizio 2012 per la chiusura anticipata del ...

Notizie del giorno : Commissione banche e caso Ilva : Notizie del giorno: l’audizione di Ghizzoni in Commissione Banche. Rischia seriamente di chiudere l’Ilva di Taranto come spiega il ministro Calenda. Notizie del giorno: Commissione Banche... L'articolo Notizie del giorno: Commissione Banche e caso Ilva su Roma Daily News.

Le verità nascoste di Consob alla Commissione banche : Per la cronaca: quegli scenari avrebbero detto al risparmiatore che nel 70% dei casi avrebbe subìto una perdita. Lo stesso giorno, Giuseppe Vegas, nel suo ultimo giorno da presidente della Consob, ...