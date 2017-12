Coco - una meraviglia il viaggio nell'aldilà : Il piccolo Miguel ha la passione per la musica. Fosse per lui, canterebbe e suonerebbe in ogni momento, ma la sua famiglia ha, da anni, bandito le note. Precisamente, da quando il suo trisnonno decise di abbandonare la moglie e la sua piccola Coco per inseguire il sogno di diventare un musicista. Deciso a ripercorrere le orme del famosissimo cantante messicano Ernesto de la Cruz, perito durante un concerto (schiacciato da una grossa campana), ...

Mara Maionchi - da X Factor a Coco : «Sono una sentimentale» : «Una donna sensibile», una cara vecchietta a cui poco calza il piglio cinico di giudice di X Factor. Nel nuovo film Disney-Pixar, in uscita da noi il 28 dicembre dopo avere conquistato il boxoffice americano, Mara Maionchi è la 97enne Mamá Coco, bisnonna del piccolo protagonista Miguel. Il volto segnato dal tempo, un grembiule a fasciarne il corpo massiccio, capace – solo – di movimenti lenti e parole flebili, ne fanno il personaggio più ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 9 al 14 ottobre 2017 : una collana per Coco : Una collana per Coco, vi starete chiedendo il motivo di un simile dono. La sorella di Sally e nipote di Shirley, verrà usata per spiare all’interno della Forrester, dove è stata assunta, come stagista. Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2017 Durante la settimana dal 9 al 14 ottobre 2017, la giovane Spectra dovrà affrontare la sorella Sally, che intende farle ricoprire il ruolo della spia presso la Forrester. Rick, che sospetta ...