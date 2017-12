Ciclismo | Riccardo Riccò | “Per il doping ho rischiato di morire Faccio il gelataio

: #ciclismo CLAMOROSO RICCARDO RICCO': "Tornerò a correre, ora faccio il gelataio". Si racconta a 360 gradi: "Per... - OA_Sport : #ciclismo CLAMOROSO RICCARDO RICCO': "Tornerò a correre, ora faccio il gelataio". Si racconta a 360 gradi: "Per... -

(Di giovedì 28 dicembre 2017)sta scontando una squalifica di dodici anni per autoemotrasfusione, fino al 2023 non potrà tornare in gara. Nel frattempo il Cobra ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e spiega subito il suo stato d’animo: “Lo so nelmi considerano un appestato. Ma conosciamo bene anche l’ipocrisia di questo mondo“. Il modenese conferma di averdia causa del: “Sì, per setticemia. Un batterio era finito nella sacca. Non si trattava di cattiva conservazione come molti hanno detto. Non tenevo il sangue nel frigo con la verdura, non sono scemo. Avevo un frigorifero apposito. Quando ho iniziato a stare male non sapevo cosa fare e la situazione è precipitata. All’ospedale mi hanno acciuffato per i capelli. La situazione era così critica che non ho avuto neppure il tempo di avere paura. Però il rischio è ...