: Ciao Nuccio, sulla sedia di Bersani avevi ragione tu - silviabest77 : Ciao Nuccio, sulla sedia di Bersani avevi ragione tu - Cascavel47 : Ciao Nuccio, sulla sedia di Bersani avevi ragione tu - TutteLeNotizie : Ciao Nuccio, sulla sedia di Bersani avevi ragione tu - paolarizzimanca : RT @striscia_rossa: È morto Nuccio Ciconte, amico e compagno. Noi di strisciarossa abbracciamo con affetto la moglie, i figli, il fratello.… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Squillava il fissoscrivania in redazione e compariva l’interno 202. “Sì,…”. “Vieni un po’”. L’ordine perentorio non ammetteva repliche. Ma mai era una scocciatura dover fare quei due passi per raggiungere l’Ufficio centrale.era di poche parole, quindi se voleva dire qualcosa la prima reazione del “convocato” erano la curiosità e l’interesse. Di fronte a lui sedeva l’altro caporedattore, Vitantonio Lopez. Quando uno dei due ti “affrontava” il secondo raramente interveniva; qualche sguardo, qualche risata nei momenti più rilassati. In quella stanza la costante era la sensazione di ritrovarsi in mezzo a due giganti della professione, completamente diversi l’uno dall’altro: vulcanico e passionale Vito, misurato, pieno di pause, quasi sussurrante, che pure sapeva alzare la voce. “Ascolta…”, esordiva ...