Chelsea | Courtois vuole solo il Real

Chelsea - arriva l’ammissione di Courtois : vuole il Real Madrid - grana per Conte : Il portiere del Chelsea Thibaut Courtois ammette di poter lasciare la Spagna per essere piu’ vicino alla sua famiglia, mettendo cosi’ il Real Madrid in allerta. Secondo il Mail, il Chelsea si sente ansioso per il futuro del portiere nel club, dal momento che la sua situazione familiare potrebbe indurlo a rifiutare un nuovo contratto. Ci sono solo 18 mesi a disposizione per rinnovare il suo accordo con il club di Stamford Bridge, ma ...

Calciomercato Juventus/ News - frizioni Courtois-Chelsea : bianconeri alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: frizioni tra Courtois e Chelsea, Beppe Marotta monitora.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 04:45:00 GMT)

Stampa estera : 'Courtois : 12 milioni o via dal Chelsea' : BRUXELLES (BELGIO ) - 'Volete che firmi il rinnovo del contratto? Bene, datemi 12 milioni a stagione' . Secondo il giornale belga 'Het Laatste Nieuws' e i catalani del 'Mundo Deportivo', in estrema ...

Courtois : 'Rinnovo con il Chelsea? Nessuna novità' : LONDRA - ' La cosa più importante adesso è giocare bene, per me stesso e per il Chelsea. Per quanto riguarda il mio contratto, il Chelsea deve parlarne col mio agente ma non penso ci siano nuovi ...

Chelsea - Conte nella bufera. E Courtois lancia l'allarme : 'Non siamo più gli stessi' : Conte-Chelsea, è ancora bufera. Il tecnico dei Blues , difeso in questa prima parte di stagione dalla stampa inglese, ora è indicato come il maggior colpevole della sconfitta contro la Roma (3-0). Nel ...