Cecilia e Ignazio a Trento con Andrea e Giulia | vacanza sulla neve

Cecilia RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Amore alle stelle : la coppia in partenza - Capodanno al caldo o al freddo? : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO e MOSER , continuano le critiche per la coppia dopo il Grande Fratello Vip 2 ma il ciclista risponde a tono. Intanto la convivenza è sempre più vicina...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Amore alle stelle : "Le critiche? Non ci spaventano!" : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser , continuano le critiche per la coppia dopo il Grande Fratello Vip 2 ma il ciclista risponde a tono. Intanto la convivenza è sempre più vicina...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 06:00:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - Natale insieme e la promessa di matrimonio : Il Natale è già in famiglia: perCecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia più chiacchierata del Gfvip 2018, uno scatto casalingo sul profilo ufficiale di lei suggella le feste già passate insieme. Non poteva mancare la conferma del Natale insieme sul profilo di lui, con tanto di Santa Claus: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la promessa di matrimonio Ma per i due fidanzatini non sono finite le big news: “Ha promesso che mi ...