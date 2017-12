: Caso Carrefour, più che il ciuccio il problema è l’agnello - Cascavel47 : Caso Carrefour, più che il ciuccio il problema è l’agnello - silviabest77 : Caso Carrefour, più che il ciuccio il problema è l’agnello - FoodSafeIT : ? Avviso ai #Consumatori?? #Carrefour richiama 17 lotti di #latte UHT a marchio #Granarolo: presenza di grumi e di… - OSentimentale : A causa di #Carrefour che ha dato spago ai #naziVegani questi hanno alzato la testa e stanno facendo la guerra a So… - redbear201165 : RT @Mega_Fauna: Una lavoratrice s'è fatta delle foto, presumibilmente private, sul luogo di lavoro, la macelleria del #Carrefour; sono brut… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Due foto con un agnellino scuoiato in braccia, cui era stato messo unin bocca: è bastato questo a scatenare l’ira di migliaia di persone che hanno inondato di commenti la pagina Facebook del gruppo di supermercati, invocando sanzioni disciplinari, ma soprattutto il licenziamento, per le due dipendenti della sede di Tivoli che avevano avuto l’idea del macabro scatto. In poche ore sono uscite le dichiarazioni del Movimento animalista, dell’Ente nazionale protezioni animali di Roma e di altre sigle pro diritti degli animali, mentre partiva una petizione su Change.org, che nel titolo invitava a boicottare i prodotti dell’azienda mentre all’interno chiedeva “di provvedere a immediate e pubbliche scuse e alle sanzioni previste nei confronti dei dipendenti che si sono resi protagonisti di tale grave gesto!” (“Come si può ...