Caserta | coma farmacologico per il ragazzo colpito dal proiettile vagante

Caserta - in coma a 14 anni - vittima per sbaglio di una sparatoria : si cerca ancora il colpevole : Un furgone sequestrato e un altro colpo conficcato nella carrozzeria da analizzare. È questa l'unica 'mossa' degli inquirenti. La svolta che tutti si aspettavano, a quattro giorni dal ferimento di ...

Caserta - a 14 anni colpito alla testa da un proiettile : è in coma farmacologico : Potrebbe essere stato colpito per sbaglio durante un conflitto a fuoco tra bande rivali. E' in condizioni stabili ma ancora critiche Luigi Pellegrino, il 14enne raggiunto alla testa da una pallottola vagante nel pomeriggio della vigilia di Natale a Parete, cittadina in provincia di Caserta. Ora il ragazzino, dopo un delicato intervento chirurgico al cervello, è tenuto in coma farmacologico. Non c'è pace, a Napoli e dintorni, durante queste ...

Caserta - ancora in coma il 14enne ferito da un proiettile vagante. Si indaga per tentato omicidio : Il ragazzino, che stava passeggiando con gli amici, non ha alcun legame con famiglie di camorra. Resta ancora non chiara la dinamica dell'episodio -