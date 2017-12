Casa in fiamme in Campania | morti una donna e i due figli

Tragedia di Natale - mamma muore in un incendio in Casa : "Le fiamme forse dalle luci dell'albero" : Tragedia a Casumaro, nel modenese. Un incidendio ha distrutto il primo piano di una villetta dove una mamma e i suoi due figli adolescenti si stavano preparando a trascorrere il Natale. La donna è morta...

Finale : Casa in fiamme - muore un'infermiera : La 52enne Giovanna Rondinelli, caposala in ospedale a Cento, è rimasta intossicata e intrappolata. Salvati in extremis i figli

La Casa va in fiamme : bimba di 8 anni salvata dalla polizia - morto il padre : Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di via Monte Sei Busi, a Genova, nel quartiere di Teglia. Secondo le prime informazioni una bambina di otto anni è stata tratta in salvo mentre un uomo...

Senzatetto salva due bambini da una Casa in fiamme. Per i vigili del fuoco è un eroe. E sui social parte la raccolta fondi : Un Senzatetto che camminava in un quartiere di Las Vegas non ha esitato ad agire quando ha visto delle nubi di fumo provenire da un condominio. Si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, poi ha udito delle urla provenire dall'interno. Ha aperto la porta con una spranga di ferro e ha tratto in salvo due bambini di 3 anni e 10 mesi. I vigili del fuoco hanno raccontato l'episodio in un post su Facebook, parlando di lui come di un eroe ...

Brucia il tetto di una Casa - Vigili del Fuoco domano le fiamme : La Spezia - Intervento sulla strada che dalla Foce sale al Parodi ieri sera per i Vigili del Fuoco della Spezia chiamati a domare un incendio che si aveva interessato il tetto di un'abitazione. Per ...

Incendio - paura nella notte : fiamme nel garage di una Casa / FOTO : Istia d'Ombrone (Grosseto), 13 novembre 2017 - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina alle 6 in via Circonvallazione ad Istia d'Ombrone per un Incendio di un garage con ...

Fiamme in Casa - due morti intossicati : Due persone sono morte in un incendio divampato in casa. E' accaduto a Canelli, nell'Astigiano. I due conviventi, un uomo e una donna di 57 e 56 anni, sono rimasti intossicati dal fumo del rogo. Le ...

Asti - la Casa va a fuoco : marito e moglie muoiono tra le fiamme mentre dormono : Asti, la casa va a fuoco: marito e moglie muoiono tra le fiamme mentre dormono Per carabinieri e vigili del fuoco, è stato un incidente. La coppia è rimasta intossicata dal fumo sprigionato dal rogo.Continua a leggere Per carabinieri e vigili del fuoco, è stato un incidente. La coppia è rimasta intossicata dal fumo sprigionato […] L'articolo Asti, la casa va a fuoco: marito e moglie muoiono tra le fiamme mentre dormono sembra essere il ...

Asti - fiamme in Casa : marito e moglie morti intossicati : Asti, 4 novembre 2017 - Una morte orribile: bruciati vivi nell' incendio della loro casa. E' successo a Canelli , nell'Astigiano, a marito e moglie di 56 e 57 anni. I due sarebbero rimAsti intossicati ...

Fiamme in Casa - due morti nell'Astigiano : 9.02 Due persone sono morte in un incendio divampato in una casa. La tragedia è avvenuta a Canelli, nell'Astigiano. Le due vittime sarebbero rimaste intossicate dal fumo causato dal rogo. Si tratta di una coppia di coniugi, marito e moglie di 56 e 57 anni. Sul posto i Vigili del Fuoco. I Carabinieri stanno indagando per stabilire le cause dell'incendio.

Incendi Torreglia : i Vigili del Fuoco salvano una Casa minacciata dalle fiamme : Poco dopo le 14, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un Incendio d’interfaccia in via Mondonego a Torreglia, salvata un’abitazione minacciata dalle fiamme degli alberi del bosco. Le squadre dei pompieri accorsi da Abano Terme e Padova sono riusciti a contenere l’Incendio, che ha interessato circa 2500 metri quadrati di vegetazione quasi a ridosso della casa. Oltre i Vigili del Fuoco sono intervenuti il personale del ...

Incendi in val di Susa - evacuata Casa di riposo con 180 anziani. Fiamme anche a Varese : Fiamme nel Nord Italia. I circa 180 ospiti di una casa di riposo a Susa (Torino) sono stai evacuati per le conseguenze degli Incendi che continuano da giorni a infuriare sulle montagne. Nella città ...

Incendi in val di Susa - evacuata Casa di riposo con 180 anziani. Fiamme anche a Varese : Fiamme nel Nord Italia. I circa 180 ospiti di una casa di riposo a Susa (Torino) verranno evacuati per le conseguenze degli Incendi che continuano da giorni a infuriare sulle montagne....

Casa in fiamme a Como : morti il padre e tre figlie. Il rogo appiccato dall’uomo| : Non si esclude che alla base del rogo ci siano «tensioni familiari» e che ad appiccarlo sia stato lo stesso uomo