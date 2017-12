Capodanno in piazza Mazzini per motivi di sicurezza

Sicurezza - Capodanno a Milano con il numero chiuso in piazza : concerto dal vivo per 20mila : Sul palco Fabri Fibra e Luca Carboni. La decisione del comitato per l'ordine e la Sicurezza in prefettura. Transenne e metal detector, vietati bottiglie di...

Capodanno : Milano - metal detector in piazza Duomo per concerto (2) : (AdnKronos) - Per questo, il prefetto emanerà inoltre un’apposita ordinanza di divieto di trasporto di armi, munizioni e esplosivi, e di divieto di riprese cinematografiche che "comportino l’utilizzo di armi ad uso scenico ed equipaggiamenti simili a quelli delle forze dell’ordine e delle forze arma

Capodanno : Milano - metal detector in piazza Duomo per concerto : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Ci saranno anche i metal detector all'ingresso di piazza Duomo, a Milano, per il concerto di Capodanno. Le misure di sicurezza per la serata di domenica sono state stabilite oggi dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luci

Piazza delle Erbe lancia il Capodanno 'sostenibile' - dalla musica dal vivo ai vuoti a rendere : ... niente vetro o metallo dalle 20, nuovi jersey per proteggere De Ferrari centro storico capodanno ai Giardini Luzzati, spettacoli, musica e buona tavola per salutare il 2018 a voi la scelta Il ...

Capodanno 2018 a Catanzaro con Le Vibrazioni e GionnyScandal - il programma dell’evento in piazza : Capodanno 2018 a Catanzaro in musica con Le Vibrazioni e GionnyScandal. Il programma della serata a cavallo tra il 31 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018 a Catanzaro è stato comunicato dal Comune che organizza per la notte di San Silvestro uno spettacolo musicale. Ospiti principali dell'evento di Capodanno 2018 a Catanzaro saranno il gruppo de Le Vibrazioni e il giovane GionnyScandal. La serata sarà presentata da Fernando Proce, di RTL 102.5, ...

Capodanno 2018 a Ragusa con La Rua : navette gratuite per Piazza San Giovanni : Capodanno 2018 a Ragusa con La Rua, la band nota per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. I La Rua si formano nel 2009 e nel 2015 hanno la possibilità di calcare il palco del Concerto del Primo Maggio, nella sezione riservata ai giovani artisti emergenti. Si aggiudicano il premio come Miglior gruppo nell'ambito del contest 1MNEXT. Successivamente, il gruppo accede al talent show Amici di Maria De Filippi dove ...

Capodanno 2018 : ecco il logo dell'evento in piazza Plebiscito disegnato da Roxy in the box : La città risponde sempre bene quando capisce che un artista che ha deciso di restare e lavorare qua vuole comunicare con il mondo partendo da Napoli e portarla sempre con sé'. Un piatto della ...

Il Capodanno a Cuneo è anche all'aperto con la festa in piazza Europa : piazza Europa, a Cuneo, l'ultimo dell'anno ospiterà la quattordicesima edizione del Capodanno in piazza. Capofila dell'evento l'associazione All4U, che lo organizza con il patrocinio e il contributo ...

Il Capodanno in piazza Ranzoni a Verbania : la festa a ingresso libero a cui non mancare. Con Dj Paolino di Radio 105 : Dalle 00,30 alle 02,30 dj set con special Voice 'Paolino' di Radio 105 e spettacoli ed acrobazie curati dalla compagnia 'Le Salamandre'. Organizza E20 VB

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO/ Natale da separati : il cantante pronto al Capodanno in piazza? : Il Natale separati per GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO. I due non hanno passato le feste insieme e il piccolo Andrea è rimasto con la madre, i due destinati al divorzio?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:00:00 GMT)

Capodanno in piazza : le migliori 11 feste open air : E se la lontananza non vi spaventa, scegliete Singapore dove, allo scoccare della mezzanotte, si aprirà il sipario sullo spettacolo pirotecnico più lungo e scenografico del mondo, o Las Vegas ...

Sanremo - Casinò e Comune firmano il Capodanno in piazza con Paolo Belli e la sua band. : al 7 gennaio 2018, dalle h 16.00 alle 19.00 nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dalle h 16.00 alle 19.00 e dalle h 20.00 alle 21.00. Prezzi dei biglietti sabato 30 dicembre 2017 e ...

Palmanova : Capodanno in piazza aspettando il 2018 - Udine 20 : "Sarà una grande festa di piazza, con musica e intrattenimento, colori e spettacoli pirotecnici. Una festa di comunità, dove ritrovarsi e vivere assieme le ultime ore dell'anno, augurandosi il meglio ...

Capodanno 2018 in piazza Marconi con i giochi d'acqua delle "fontane danzanti" : Dalle 21.30, l'attenzione si sposta su piazza Marconi dove si susseguiranno diversi spettacoli, in attesa dello scoccare della mezzanotte. Si inizia con il talk-show curato da Edicola Signorelli e la ...