Capodanno | Coldiretti | 250mila saranno ospiti di agriturismi italiani

Coldiretti : 4.8 miliardi a spesa per imbandire le tavole di Natale e Capodanno : L’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno la voce piu’ importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,8 miliardi di euro, il 10% in piu’ dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti presentata all’Assemblea nazionale di fine anno per fare il bilancio del settore agroalimentare ...