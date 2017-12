: #Canottaggio, Calendario #2018: tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo - OA_Sport : #Canottaggio, Calendario #2018: tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo - OA_Sport : Canottaggio, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Si compone di dieciprincipali ilinternazionale deldel: la prima competizione di rilievo si terrà nell’ultimo fine settimana di maggio, quando in Francia, a Gravelines, si disputeranno gli Europei junior. Tra inizio giugno e metà luglio, a distanza di tre settimane l’una dalll’altra, si terranno le tre tappe di Coppa del Mondo, a Belgrado, Linz e Lucerna. A fine luglio spazio poi ai Mondiali under 23, mentre nella prima metà di agosto sarà la volta degli Europei senior e dei Mondiali junior. Settembre invece sarà il mese dedicato agli Europei under 23 ed ai Mondiali senior. La stagione terminerà ad ottobre a Buenos Aires, dove sono ingli YOG. Di seguito ilcompleto della stagionedel: 26-27 maggio Gravelines (FRA) – Europei junior 1-3 giugno Belgrado (SRB) – World Cup I 22-24 giugno ...