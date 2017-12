Canone Rai | ultimi giorni per evitare l' addebito nella bolletta di gennaio

Informazioni aggiornate su Canone Rai 2018 : esenzione - costo e sanzioni al 23 dicembre : Si parla tantissimo in questi giorni di Canone RAI 2018, soprattutto per quanto riguarda l'esenzione. Di recente abbiamo già indicato sulle nostre pagine quali siano i casi che ci rientrano, con relative Informazioni per contattare l'Agenzia delle Entrate ed inviare la relativa documentazione per evitare di pagare la quota annuale. Premesso che ad oggi 23 dicembre non sono emersi casi legittimi in questo senso che vanno al dì là di coloro che ...

Canone Rai - cosa succede se non pago? : Non deve pagare il Canone Rai : chi non possiede un'apparecchio televisivo,ma vede la televisione in streaming o i programmi sulla televisione via internet (come ad esempio Netflix ) attraverso il ...

Canone Rai - cosa succede se non pago? : Ancora pochi giorni a disposizione per inviare la richiesta di esenzione dal Canone Rai. Ma quali sono le novità che si aspettano sul Canone televisivo per il prossimo anno? E cosa succede se decido di non pagarlo? Facciamo il punto per chiarire qualche dubbio. Canone Rai 2018, a quanto ammonta? Nel 2018 il Canone resterà di 90 euro, il pagamento avverrà attraverso la bolletta dell’utenza elettrica in 10 rate da 9 euro, da gennaio a ...

Canone Rai 2018/ Esenzione - regole e scadenze : la dichiarazione vale un anno : CANONE Rai 2018, Esenzione e dichiarazione di non pagamento: regole e scadenza. Le date d'invio delle domande, tutte le ultime notizie. Oggi la scadenza presentazione del modulo cartaceo(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 13:00:00 GMT)

Come guardare la RAI senza pagare il Canone : Rai Play offre contenuti in diretta streaming , con pochi secondi di ritardo rispetto al digitale terrestre, oltre a contenuti in modalità Replay , ovvero i programmi degli ultimi giorni, e contenuti ...

Come guardare la RAI senza pagare il Canone : Il nuovo sistema di addebito diretto del canone Rai sulla bolletta dell’energia elettrica è riuscito a ridurre drasticamente l’evasione. Sono però …

Niente taglio del Canone Rai La manovra sconfessa il Pd : Qualche misura rilevante, come la Web tax riformulata o le detrazioni per i figli a carico. Una sforbiciata al bonus bebè. Poi pioggia di micromisure, che secondo i deputati di Forza Italia, hanno trasformato la Camera dei deputati in «un suk, un luogo di mercanteggio spudorato, dove l'attenzione è rivolta più al futuro prossimo, le elezioni politiche, che alle prospettive di crescita dell'economia e al bene del ...

Rai - Canone a 90 euro : canone Rai a 90 euro per il prossimo anno. E' uno degli emendamenti presentati dal relatore in commissione Bilancio della Camera con la proposta di modifica che conferma la tariffa del canone a 90 ...

Dal 2018 le pensioni saranno sempre pagate il primo del mese o il giorno successivo 'se festivo o non bancabile'. Lo prevede un emendamento alla Manovra riformulato e approvato dalla commissione ...

Manovra - lapprodo in Aula mercoledì : confermato il Canone Rai a 90 euro - Salta la stretta sui contratti a termine : Bonus bebè solo per i nati del 2018 - Il bonus bebè viene rifinanziato per i soli nati nel 2018 ma sale a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori rimangono comunque ...

Manovra 2018 - confermato il Canone Rai a 90 euro : Manovra 2018, confermato il canone Rai a 90 euro Presentato un nuovo pacchetto di 11 emendamenti del relatore Pd Francesco Boccia: si va dalla riduzione della web tax al bonus bebè solo per i nati del 2018. Novità anche per il risparmio energetico Continua a leggere L'articolo Manovra 2018, confermato il canone Rai a 90 euro sembra essere il primo su NewsGo.

Manovra - tutte le misure : pensione il primo del mese e Canone Rai a 90 euro : Dal 2018 le pensioni saranno sempre pagate il primo del mese o il giorno successivo «se festivo o non bancabile». Lo prevede un emendamento alla Manovra riformulato e approvato...