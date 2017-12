Camere sciolte | alle urne il 4 marzo Ecco tutte le novità del voto

Camere sciolte - ora cosa succede : Primo atto da compiere il deposito dei contrassegni, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione e del programma elettorale recante anche l'indicazione del capo della forza politica o della ...

Sciolte le Camere - le elezioni politiche si terranno il 4 marzo : Le elezioni politiche si terranno il 4 marzo. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi dopo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha sciolto il Parlamento ponendo fine alla ...

Camere sciolte - ora Consiglio ministri : 19.00 Dopo lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica si è riunito il Consiglio dei ministri. La riunione è cominciata alle 18.43. Dovrà essere decisa la data delle elezioni politiche. Probabilmente la data del voto sarà il 4 marzo.

Quali sono i poteri di Gentiloni a Camere sciolte : ... dell'Europa e dell'Asia, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce, appunto) è la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo. Essa si adopera per assicurare ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Camere sciolte prima della fine dell'anno (27 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: esplosione in Cirenaica. Camere sciolte prima della fine dell'anno. Tratti in salvo oltre 400 migranti. L'inverno si presenta. (27 dicembre 2017).(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 00:42:00 GMT)

Camere sciolte tra una settimana - Renzi correrà per fare il senatore : Marco Minniti, ministro dell'Interno, sarà nel collegio di Reggio Calabria e capolista in Veneto, dove la sua politica sull'immigrazione può contrastare la propaganda leghista. Graziano Delrio, ...

Camere sciolte tra una settimana - Renzi correrà per fare il senatore : Ultime convulsioni di una legislatura sfortunata. Oggi il Senato metterà il timbro sulla legge di bilancio che garantisce ossigeno all’Italia per i prossimi dodici mesi. Dopodiché dovrebbe occuparsi di Ius soli, già in calendario, ma senza che il dibattito possa entrare nel vivo e prolungarsi oltre Natale. Pendono 50 mila emendamenti e manca una ma...

Elezioni - ipotesi voto 4 marzo. Camere sciolte il 27 dicembre : Che sia tutto finito lo si sa ormai da tempo. Il punto è solo capire quando. Quando il premier Paolo Gentiloni farà un passo indietro. Quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere. E, soprattutto, quando si andrà a votare. Agli italiani, va da sé, interessa solo quest'ultima data. Anche perché negli ultimi anni non hanno visto tanti governi eletti. La road map prevederebbe lo scioglimento del parlamento il 27 ...

Si voterà il 4 marzo : Camere sciolte entro Capodanno : ROMA La road map elettorale è ormai definita. Si andrà a votare il 4 marzo. Il presidente della Repubblica scioglierà le camere subito dopo la conferenza stampa di fine anno del presidente del ...

Camere sciolte entro fine anno Ma Gentiloni non si dimetterà : L'importante è che la volontà politica sia seria e concreta: così si ragiona sul Colle. Altrimenti ricordarsi all'ultimo momento delle pratiche inevase diventerebbe un pretesto per allungare il brodo.

Camere sciolte entro fine anno Ma Gentiloni non si dimetterà : Ormai è chiaro che voteremo fra tre mesi, assicura Palazzo Chigi, per cui «una settimana prima o dopo che differenza fa?». E in effetti, come in un puzzle, i tasselli del fine-legislatura stanno scivolando tutti a posto. Pare certo che alle urne andremo il 4 marzo o al più tardi la domenica successiva. Il presidente della Repubblica non ha speciali...