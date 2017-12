Calciomercato, tante offerte per Dzeko: lui vuole solo la Roma (Di giovedì 28 dicembre 2017) sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Roma, Gandini non ha dubbi: 'Per lo scudetto ci siamo anche noi' Leggi la notizia su corrieredellosport (Di giovedì 28 dicembre 2017) sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola, Gandini non ha dubbi: 'Per lo scudetto ci siamo anche noi'

Calciomercato Torino - importante ritorno di fiamma nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento altalenante per il Torino, la squadra di Mihajlovic è reduce dal deludente pareggio contro la Spal dopo il doppio vantaggio che non è servito a conquistare i tre punti. Nel frattempo il presidente Cairo si muove sul mercato per rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante mossa. Si tratta di un ritorno di fiamma della difesa, nel mirino il difensore Domagoj Vida, in scadenza di contratto ...

Calciomercato Udinese - importante decisione per gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Udinese – L'Udinese è reduce dall'entusiasmante successo contro il Verona, l'arrivo in panchina di Massimo Oddo ha completamente cambiato volto alla squadra che adesso guarda con fiducia al proseguo del campionato. La prossima giornata del campionato di Serie A regalerà l'importante gara contro il Bologna, match utile per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Nel frattempo si stanno studiando ...

Calciomercato Juventus/ News - Cristante vola in Premier? Sarebbe un sogno (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Bryan Cristante strizza l'occhio alla Premier League in un'intervista rilasciata stamane(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:30:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News : i bianconeri premono per Cristante (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la società è avanti a tutti per arrivare sul talento classe 2001 del Genoa Pietro Pellegri, Milan e Inter sorpassate.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:15:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - Cristante fa scatenare l'asta : Percassi chiede 30 milioni : Calciomercato Atalanta, Cristante fa scatenare l'asta: Percassi chiede 30 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Atalanta, Cristante FA scatenare L'ASTA – L'Atalanta puo' gongolare per le grandi prestazioni sin qui offerte da Bryan Cristante. Non c'è comunque solo il campo. Anche in ottica mercato i ...

Calciomercato Udinese - ufficializzato un importante rinnovo : tutti i dettagli : Calciomercato Udinese – "Sarà ancora in bianconero il futuro di Emil Hallfredsson. Il nazionale islandese ha infatti rinnovato oggi il suo legame con l'Udinese Calcio, prolungando il proprio contratto fino al 30 giugno 2020. "Siamo felici di proseguire il nostro cammino assieme ad Hallfredsson – ha commentato il Direttore Generale Franco Collavino – ed è significativo che questa firma arrivi pochi giorni dopo la sua ...

Calciomercato MILAN / News : per Calhanoglu un'occasione importante (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato MILAN Badelj dela Fiorentina.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:38:00 GMT)