Calciomercato Sampdoria | si pensa anche alla prossima stagione | individuato il

Calciomercato Sampdoria - ritorno di fiamma per la difesa : le ultime : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Giampaolo è reduce dalla sconfitta contro il Napoli. I blucerchiati adesso si preparano per il match contro la Spal, gara assolutamente da non fallire. La dirigenza pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante ritorno di fiamma: nel mirino è finito Lorenzo Tonelli, ormai fuori dal progetto del ...

Calciomercato Sampdoria - Dodò adesso è un caso : ecco quanto sta accadendo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si approccia al mercato invernale senza la necessità di mettere a segno grandi colpi. La squadra gira e mister Giampaolo vuole solo qualche piccolo innesto per puntellare la rosa. In uscita invece la società intende operare in maniera copiosa, il novero dei calciatori con le valigie in mano è davvero elevato e la Sampdoria è dunque già al lavoro per sfoltire la rosa. Djuricic ha già rivelato di voler ...

Calciomercato Sampdoria - contro il Cagliari è emerso un grave problema : si pensa ad un grande ritorno : Calciomercato Sampdoria – Dopo quella contro la Lazio altra beffa per la Sampdoria, la squadra di Giampaolo non è andata oltre il pareggio nella gara contro il Cagliari, secondo tempo negativo per i blucerchiati dopo il doppio vantaggio firmato da Quagliarella. Nell’ultimo match è emerso un problema evidente, quello legato al portiere, errore clamoroso di Viviano che ha aperto alla rimonta del club sardo. La Sampdoria ha una buona ...

Sampdoria - il Calciomercato si accende : ecco la “pianificazione” delle mosse blucerchiate : Sampdoria che sta vivendo un’annata davvero eccellente, con i posti validi per l’Europa che stanno allettando il tecnico Giampaolo e la società. Per ‘agguantarli’ però servirà un calciomercato invernale oculato, che possa rafforzare la rosa della Sampdoria. Non solo acquisti ovviamente, ma anche qualche cessione arriverà nella prossima sessione, anche se Osti ha preannunciato che non si tratterà di titolarissimi ...

Calciomercato Sampdoria - ritorno di fiamma per la difesa : la situazione : Calciomercato Sampdoria – Nonostante la sconfitta nella gara di campionato contro la Lazio, la Sampdoria sta disputando una stagione molto importante. Il club blucerchiato punta alla qualificazione in Europa League e nonostante le smentite il club sta lavorando per rinforzare la rosa. Obiettivi in difesa, non solo un terzino ma potrebbe arrivare anche un centrale, nelle ultime ore ritorno di fiamma. Si tratta di Omar Colley, calciatore del ...

Calciomercato Sampdoria - bomba dall’Inghilterra : si pensa ad un clamoroso ritorno : L’avventura di Sergio Romero con la maglia della Sampdoria è stata caratterizzata da alti e basi, adesso il portiere si trova al Manchester United ma potrebbe cambiare maglia al termine della stagione. Romero non ha sempre convinto i tifosi blucerchiati perchè ha alternato grandi prestazioni ad errori in alcuni casi clamorosi ma comunque può ritenersi un portiere di grande affidabilità. Nelle ultime arrivano indiscrezioni clamorose ...

Calciomercato Sampdoria - Duvan Zapata pezzo pregiato : “io in Liga? Ecco cosa dico” : Duvan Zapata sta trascinando la Sampdoria con grandi prestazioni, il calciatore blucerchiato sempre più decisivo per Giampaolo. Intervistato da Marca ha dato importanti indicazioni anche per il futuro: “sono andato a Udine per avere continuità, cosa che a Napoli non potevano garantirmi. Tuttavia, con il Napoli ho avuto la possibilità di mettermi in mostra nel calcio italiano e con l’Udinese quella di giocare con continuità. Qui a Genova mi ...

Calciomercato Sampdoria - ecco il terzino destro per Giampaolo : dopo il suggerimento di Ferrero spunta il nome : Calciomercato Sampdoria – “Abbiamo un paio di giocatori sott’occhio e a gennaio si può fare un bel colpetto, un terzino destro ci farebbe piacere”. Questo l’indizio di mercato dato dal patron della Sampdoria Massimo Ferrero nel post gara contro la Lazio. Ebbene, a queste dichiarazioni adesso corrisponde un nome, un terzino di fascia che farebbe davvero comodo a Giampaolo. Arriva dalla serie B e secondo quanto ...

Calciomercato Sampdoria - Osti svela le strategie per gennaio : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione veramente importante, tanti gioielli sono finiti nel mirino delle big e si stanno valutando le strategie per gennaio. Osti allo scoperto sulle mosse dei blucerchiati ai microfoni di “A Tutta Samp”, programma in onda su Antenna Blu: “La Sampdoria non ha paura di volare, questa squadra lavora molto sul campo, l’allenatore le ha dato un’impronta tattica, ha codificato un certo ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero dà i ‘numeri’ : fissato il prezzo di Torreira : Calciomercato Sampdoria – Uno dei giocatori che sicuramente sarà protagonista nel prossimo mercato estivo è Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano sta dimostrando di avere qualità importanti e già molte big gli hanno messo gli occhi addosso. Per l’ex Pescara questa è la stagione della consacrazione e per questo la Sampdoria almeno fino a giugno se lo terrà stretto. In ogni caso Ferrero ha voluto avvisare le molte pretedenti in ...

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria per la difesa : ecco l’obiettivo in comune : Il Calciomercato in vista di gennaio sta per entrare nel vivo, in particolar due squadre che sono intenzionate a rinforzare le rose sono Genoa e Sampdoria. La squadra di Giampaolo sta disputando una stagione importantissima mentre quella di Ballardini è in grande ripresa dopo il ribaltone in panchina. Obiettivo in comune per i due club, l’intenzione è quella di rinforzare la difesa, nel mirino è finito Fabián Balbuena, calciatore ...

Calciomercato Sampdoria - Osti allo scoperto su Torreira : importanti aggiornamenti : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta attraversando un momento fantastico in campionato, la squadra di Giampaolo è reduce dal successo contro la Juventus. Un grande protagonista è il centrocampista Torreira, finito nel mirino delle big come conferma Osti in un’intervista a ‘La Repubblica’: “Stiamo stupendo tutti. Un cammino simile si poteva sognare. Io alla fine del mercato ero stato chiaro: la Samp avrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - già deciso un addio a gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Sampdoria – Campionato strepitoso per la Sampdoria, la squadra blucerchiata è reduce dal fantastico successo contro la corazzata Juventus, gli uomini di Giampaolo non possono più nascondersi, puntano alla qualificazione in Europa League. La dirigenza blucerchiata pensa anche al mercato di gennaio, difficile prevedere grossi innesti mentre qualche calciatore potrebbe salutare per trovare più spazio. Uno di questi è ...

Calciomercato Sampdoria - Torreira fa sognare : su di lui anche Inter e Roma : Calciomercato Sampdoria, Torreira fa sognare: su di lui anche Inter e Roma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Sampdoria, Torreira FA sognare – Dopo la magnifica prestazione di ieri contro la Juventus, Lucas Torreira è ormai entrato di diritto nella lista dei calciatori irrinunciabili per qualsiasi top club. Nella vittoria della Samp contro ...