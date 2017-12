Calciomercato | per Emre Can la Juventus ha fretta

Calciomercato Napoli/ News - Leno balza in testa per il dopo Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:46:00 GMT)

Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per la difesa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione fantastica tra campionato ed Europa League e nell’ultima gara ha superato anche il turno di Coppa Italia conquistando le semifinali dopo il successo contro la Fiorentina. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar una situazione da chiarire è quella che riguarda il difensore De Vrij, il biancoceleste non ha intenzione di rinnovare e dalla prossima stagione ...

Calciomercato Inter - parla Ausilio : interessanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Inter – L’Inter è in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, prima del match Interessanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni della Rai: “siamo contenti del gruppo che abbiamo. Poi se troviamo un giocatore di qualità che ci dia qualcosa di più, anzi qualcosa di diverso. Se troviamo chi ci aggiunge diversità, caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e se sul mercato esiste un ...

Calciomercato - van Dijk al Liverpool per 75 milioni di sterline : è il difensore più pagato della storia : "Il Liverpool Football Club conferma l'avvenuto accordo con il Southampton per il trasferimento di Virgil van Dijk". Così i canali social dei Reds hanno ufficializzato l'arrivo del difensore centrale ...

VAN DIJK DA RECORD / Calciomercato - il Liverpool annuncia l'acquisto del centrale per 85 milioni di euro : Van DIJK da RECORD, Calciomercato: il Liverpool di Jurgen Klopp annuncia il colpo a sorpresa dal Southampton. Il difensore centrale olandese è costato addirittura 85 milioni di euro.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 19:40:00 GMT)

Calciomercato Liverpool - cifra shock per l’arrivo del difensore Van Dijk : A pochi mesi dal trasferimento di Kyle Walker (57 milioni di euro) e di Benjamin Mendy (57,5) al Manchester City, Virgil Van Dijk potrebbe diventare, a sua volta, il difensore piu’ costoso del storia. Secondo i media britannici, Southampton e Liverpool avrebbero trovato un accordo per portare alla corte di Jurgen Klopp il difensore olandese per un importo record di 75 milioni di sterline, pari a 84 milioni di euro. Con questa somma, i Reds ...

Calciomercato Roma - Vrsaljko e Badelj due idee per gennaio : Quarto posto in campionato con una partita in meno ed una sfida contro il Sassuolo all'Olimpico per provare a riscattare la sconfitta contro la Juventus. La Roma è concentrata sull'ultimo impegno del ...

Calciomercato Parma - contatto con l’Inter : due soluzioni per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per la gara di campionato contro lo Spezia, la squadra di D’Aversa non vince da tre giornate ed adesso ha intenzione di conquistate i tre punti. Le chance di promozione passeranno anche dal mercato di gennaio, in questo senso continua la ricerca ad un attaccante da regalare all’allenatore. Negli ultimi giorni contatti con l’Inter, due le soluzioni valutate: Andrea Pinamonti e Yann ...

Calciomercato Napoli - contropartita di grande livello per arrivare a Inglese? Video : A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale di #Calciomercato, in casa Napoli non si fa altro che parlare di quelle che potrebbero essere le operazioni che presto potranno essere messe a segno [Video] dalla dirigenza partenopea e di quelle cessioni che, allo stesso tempo, potranno essere piazzate a partire dal primo di gennaio. Inutile dire come tenga banco principalmente la questione legata a Roberto Inglese del Chievo ...

Calciomercato Crotone - Vrenna svela : “Operazioni con il Napoli? Ecco chi ci piace” : Calciomercato Crotone – L’ultima gara del 2017 il Crotone la giocherà con il Napoli, venerdì sera allo ‘Scida’. Il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, ha fatto un punto sulla situazione della squadra calabrese: “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla”. Sul Napoli: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non ...

Calciomercato invernale 2018 : quando inizia e finisce? Tutte le date per le trattative del mese di gennaio : Dal 3 gennaio e fino alle ore 23.00 del 31 gennaio 2018 prenderà il via il grande “Circo” del Calciomercato invernale. Il campionato di calcio di Serie A, giunto ormai quasi al termine del girone d’andata, è pronto per essere investito da quel che sarà il “Paese dei balocchi” degli affari di questo gennaio così caldo da questo punto di vista. Il mercato di riparazione, come si è solito definirlo, attira ancor più la ...