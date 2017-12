Calciomercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

Calciomercato Inter - parla Ausilio : interessanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Inter – L’Inter è in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, prima del match Interessanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni della Rai: “siamo contenti del gruppo che abbiamo. Poi se troviamo un giocatore di qualità che ci dia qualcosa di più, anzi qualcosa di diverso. Se troviamo chi ci aggiunge diversità, caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e se sul mercato esiste un ...

Calciomercato Roma - Vrsaljko e Badelj due idee per gennaio : Quarto posto in campionato con una partita in meno ed una sfida contro il Sassuolo all'Olimpico per provare a riscattare la sconfitta contro la Juventus. La Roma è concentrata sull'ultimo impegno del ...

Calciomercato - lo scippo della Juventus alla Roma : Pellegrini a gennaio - basta la clausola : Il 21enne Lorenzo Pellegrini , giovane centrocampista della Roma, è nel mirino della Juventus. Dopo i due anni alla grande a Sassuolo, la stellina dell'Under 21 potrebbe finire a Torino già a gennaio: ...

Calciomercato gennaio 2018 : svincolati di lusso - ecco tutti i nomi in Europa : Il Calciomercato invernale di gennaio 2018 incombe e un po' tutte le squadre del campionato italiano di calcio pensano a come rinforzare la propria rosa per proseguire con la seconda parte della stagione al meglio. A volte, però, non è necessario fare degli esborsi economici importanti per rinforzare la squadra, anche perché c'è una lista di giocatori svincolati in Europa che potrebbe fare gola a diversi club che, inevitabilmente, in inverno non ...

Calciomercato invernale 2018 : quando inizia e finisce? Tutte le date per le trattative del mese di gennaio : Dal 3 gennaio e fino alle ore 23.00 del 31 gennaio 2018 prenderà il via il grande “Circo” del Calciomercato invernale. Il campionato di calcio di Serie A, giunto ormai quasi al termine del girone d’andata, è pronto per essere investito da quel che sarà il “Paese dei balocchi” degli affari di questo gennaio così caldo da questo punto di vista. Il mercato di riparazione, come si è solito definirlo, attira ancor più la ...

Calciomercato Genoa - a gennaio si profila un ritorno a sorpresa : le ultime : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in piena lotta per la salvezza, la squadra di Ballardini è reduce dal fondamentale successo nella gara di campionato contro il Benevento ed adesso si prepara per il match contro il Torino. Nel frattempo novità a sorpresa per quanto riguarda il mercato di gennaio, si profila infatti il ritorno del centrocampista Oscar Hiljemark, girato in prestito qualche mese fa al Panathinaikos. Le difficoltà economiche ...

Calciomercato di gennaio - pronti i primi colpi Video : Mancano poche ore alla riapertura del #Calciomercato, vediamo i primi colpi pronti per rinforzare le squadre di #Serie A, in attesa dello sprint finale [Video]. Napoli La squadra di Maurizio Sarri in alcune partite di campionato ha pagato la panchina corta: dal Benevento sara' acquistato Amato Ciciretti, il giovane jolly d’attacco potrebbe anche essere girato in prestito al Chievo Verona per anticipare l’arrivo di Roberto Inglese. Per il ...

Calciomercato Roma - la storia degli affari di Monchi a gennaio : "Mercato? Siamo bene così". Lapidario, coinciso. Con una sentenza che dice tutto, anche perché basta vedere la sua storia "di mercato" nella sessione invernale. Pochi acquisti e nessun colpo ad ...