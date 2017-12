Calciomercato | Bologna e Genoa su Giaccherini ma c’è un grosso ostacolo

Calciomercato Bologna - Dzemaili spinge per il ritorno : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta disputando una stagione positiva ed è reduce dal successo in trasferta sul campo del Chievo. La squadra di Donadoni adesso si prepara per la gara contro l’Udinese con l’intenzione di tornare a stupire. Nel frattempo Dzemaili ha l’obiettivo di conquistare i Mondiali per questo motivo secondo quanto riporta la stampa estera il centrocampista spinge per il ritorno al Bologna, il rientro ...

Calciomercato Bologna - nuove idee per la difesa : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha vissuto una prima fase di stagione tra alti e bassi, ma il -3 dalla zona che vale l’Europa di certo fa ben sperare per la seconda parte dell’annata. La squadra di Donadoni si sta facendo valere ma per fare il salto di qualità richiesto da proprietà e tifosi potrebbe essere necessario qualche innesto dal mercato. Proprio in tal senso si sta muovendo il ds del club emiliano Bigon, il quale ...

Bologna - Cavion dalla Cremonese il primo colpo di Calciomercato : Bologna, Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cavion- Ancora un turno di campionato e poi il mercato di “riparazione” sarà ufficialmente aperto. Il Bologna dopo il buon girone di andata punta a consolidare la rosa e per farlo sta guardando con attenzione alla Serie B. OBIETTIVO Cavion Il primo ...

Calciomercato Bologna - svolta Verdi : “abbiamo preso una decisione” - l’agente si sbilancia : L’attaccante del Bologna Verdi continua ad incantare, prestazioni clamorose in campionato del calciatore di Donadoni che è finito nel mirino delle più importanti squadre. L’agente di Verdi si sbilancia sul futuro, importanti dichiarazioni riportate a Il Resto del Carlino: “Le intenzione di Simone sono quelle di rimanere a Bologna e io lo sottolineo per lui: rimaniamo, da qui Bologna non ci spostiamo, la decisione è presa e indietro ...

Calciomercato Bologna - il dopo Verdi : ecco le richieste dei tifosi per gennaio [FOTO] : 1/14 ...

Calciomercato Bologna - futuro Verdi : importante indizio nelle ultime ore : Calciomercato Bologna – Vigilia di campionato per il Bologna, la squadra di Donadoni dopo la sconfitta contro la Juventus in campo contro il Chievo. Interessanti indicazioni in conferenza stampa da parte del tecnico, indicazioni anche sul futuro di Verdi: “avversario che ha esperienza, sa gestire bene i campionati, per cui vorranno rifarsi da un risultato negativo così come noi. E’ una partita tosta da questo punto di vista, sarà ...

Calciomercato Bologna - in quattro con la valigia in mano : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus, la squadra di Donadoni è in piena lotta per la salvezza, si lavora per preparare la gara contro il Chievo. Nel frattempo il club è al lavoro per il mercato di gennaio previste operazioni in entrata ed uscita. Con la valigia in mano ben quattro calciatori: si tratta Masina, Maietta, Nagy e Taider, più la situazione Verdi ancora in ...

Calciomercato Bologna - via Verdi a gennaio? Ecco il possibile sostituto : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, la squadra di Donadoni è reduce dalla pesante sconfitta contro la Juventus ed adesso si prepara per la gara contro il Chievo, importante scontro per la salvezza. Nel frattempo tiene banco anche il mercato, nelle ultime ore preoccupazione per le parole di Saputo che ha aperto alla cessione già a gennaio di Verdi, la giusta offerta potrebbe portare all’addio ...

Calciomercato Napoli/ News - Pres. Bologna : non solo gli azzurri su Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato del futuro di Simone Verdi su cui ci sono diversi club importanti. (Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Calciomercato Bologna - incredibile Saputo : “Verdi può partire a gennaio” : Calciomercato Bologna – Brutte notizie per il Bologna, Saputo allo scoperto ai microfoni di Sky Sport svela le possibilità di cessione già a gennaio di Verdi: “Non c’è solo il Napoli. È bello l’interesse delle grandi squadre nei confronti dei nostri giocatori ma è difficile per noi prendere delle decisioni così importanti per la squadra. Bigon sta lavorando in questo senso, lascio a lui il compito di decidere. Non dico ...

Calciomercato Bologna - bomba dalla Croazia : “ecco il colpo per il centrocampo” : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Milan e Juventus, in particolar modo pesante quella contro i bianconeri. Nel frattempo si pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che arrivano direttamente dalla Croazia. Il colpo per il centrocampo potrebbe essere Marko Rog del Napoli, il centrocampista non sta trovando ...

Calciomercato Bologna - possibile cessione a sorpresa a gennaio : i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce dal pesante ko rimediato in casa contro la Juventus ma già dal prossimo match con il Chievo proverà a riscattarsi anche se al ‘Bentegodi’ non sarà facile ottenere i tre punti. Nel frattempo si avvicina il mercato di gennaio e proprio nella sessione invernale potrebbe concretizzarsi una cessione a sorpresa. Adam Nagy, infatti, secondo quanto riportato da ‘GazzaMercato’, ...

Calciomercato Bologna - decisa una cessione a sorpresa a gennaio : la situazione : Calciomercato Bologna – Campionato fino al momento altalenante in casa Bologna, l’obiettivo per la squadra di Donadoni è quello di raggiungere la salvezza con anticipo, una mano d’aiuto potrebbe arrivare dal mercato con la dirigenza pronta ad intervenire. Previsti anche alcuni movimenti a sorpresa, nelle ultime ore importanti novità. Sembra destinata a concludersi l’avventura in rossoblu del centrocampista Taider, il ...

Calciomercato - duello per la difesa tra Cagliari e Bologna : l’obiettivo : Il Cagliari ed il Bologna stanno disputando un campionato altalenante, l’obiettivo per entrambe è quello di raggiungere la salvezza con anticipo. Per questa motivo le dirigenza sono al lavoro in vista del mercato di gennaio, si stanno studiando le strategie per rinforzare le rose. Obiettivo in comune, il nome per la difesa porta a Leandro Castan che non sta trovando spazio con la Roma. Il giallorosso dovrebbe cambiare maglia a gennaio e ...