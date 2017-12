Calcio | l’Italia ha ancora bisogno del nuovo Mario Balotelli

Calcio - il triste Natale dell’Italia. Fuori dai Mondiali e con un movimento alla deriva : Siamo alla vigilia di Natale e da appassionati di sport e di Calcio una letterina a Babbo Natale vorremmo proprio mandarla con scritto: “Italia al Mondiale in Russia 2018“. Purtroppo neanche l’intervento del corpulento uomo con barba bianca e vestito di rosso potrà assecondare il nostro desiderio. Il Bel Paese alla rassegna iridata nel Paese dell’Est non ci sarà e quella ferita del 13 novembre a San Siro fa ancora male ai ...

Calcio femminile - il 2017 verrà ricordato come l’anno della svolta per l’Italia? : Il 2017 sta per andare in archivio, ma che anno è stato per il Calcio femminile italiano? Tracciare un bilancio non è facile, dovendo tener conto di variabili esterne di non poco conto; tuttavia alcuni punti sono chiari e vale la pena analizzarli. Il Calcio femminile italiano è in crescita. L’impegno di un club rinomato come la Juventus sta dando indubbiamente lustro al campionato e l’impegno della Vecchia Signora nella massima serie ...

Calcio - la FIFA minaccia la Spagna : possibile esclusione dai Mondiali 2018! L’Italia sogna il ripescaggio : El Pais ha pubblicato una rivelazione clamorosa seguendo la quale la FIFA avrebbe inviato una lettera di avvertimento alla FederCalcio spagnola. Il motivo sarebbe l’ingerenza del Governo iberico nell’elezione del Presidente Federale: lo statuto del massimo organo calcistico internazionale lo impedisce. Una violazione importante che potrebbe comportare anche l’esclusione della Spagna dalle competizioni internazionali. La FIFA ...

Mondiali Russia - la FederCalcio Spagnola risponde alla FIFA : “Vogliono l’Italia al nostro posto?” : Mondiali Russia, la Federcalcio Spagnola risponde alla FIFA: “Vogliono l’Italia al nostro posto?” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mondiali Russia, LA Federcalcio Spagnola risponde alla FIFA – La notizia del giorno è sicuramente la notizia di una possibile esclusione della Spagna dai prossimi Mondiali di Russia. Come riportato ...

Juve-Inter - il derby del Calcio all’italiana : anche uno 0-0 può essere spettacolo : Sabato sera l’Italia si è divisa in due: non juventini e interisti, sarebbe stato troppo semplice. Ma tra chi si è goduto Juventus-Inter, il derby d’Italia più importante dell’ultimo lustro, e chi si è seduto in poltrona davanti alla televisione solo per criticare. “Brutta partita”, “derby della noia”, “catenacciari”: dopo lo 0-0 finale, si sono scatenati i commenti negativi dei soliti disfattisti del pallone italico, pronti ad inneggiare alle ...

Calcio a 5 femminile - Nations Women’s International Tournament 2017 : l’Italia chiude il torneo con tre sconfitte. Azzurre battute dalla Russia 4-0 : Si chiude con tre sconfitte in altrettante gare la partecipazione della Nazionale Italiana femminile di Calcio a 5 al Nations Women’s International Tournament 2017, tenutosi questo weekend al Palacio Multiusos di Guadalajara, in Spagna. Le Azzurre, dopo aver perso i primi due match contro Portogallo e Spagna, si sono arrese anche alla Russia, che ha vinto con un secco 4-0. Come ieri contro le iberiche, anche oggi all’Italia è costato ...

Calcio : l’Italia sfida la Francia in un’amichevole di lusso il 1° giugno 2018 a Nizza : La clamorosa mancata partecipazione ai Mondiali 2018 in Russia è una ferita che ancora fa male al Calcio italiano. L’uscita di scena contro la Svezia, replicando quanto avvenuto circa 60 anni fa, ha portato a prevedibili sconvolgimenti nell’asset federale e tecnico: dimissioni (tardive) del presidente Carlo Tavecchio e l’esonero del ct Gian Piero Ventura. Vedremo dunque la nostra selezione impegnata in una serie di amichevoli, ...

Calcio a 5 - una sconfitta e una vittoria per l’Italia nelle due amichevoli con l’Ucraina. In luce i talenti dell’Acqua&Sapone : Italia a due facce nelle ultime due amichevoli di preparazione agli Europei 2017, in programma a Lubiana, in Slovenia, tra il 30 gennaio e il 10 febbraio. Gli azzurri hanno fatto tappa a Kharkhiv, in Ucraina, per sfidare i padroni di casa in due test utili al ct Roberto Menichelli per mettere alla prova il team azzurro in vista dell’appuntamento clou che andrà in scena all’inizio del prossimo anno. L’Ucraina, d’altra ...

Calcio a 5 femminile : le convocate dell’Italia per il Nations Women’s International Tournament : Riprende il percorso della Nazionale italiana di Calcio a 5 femminile di Francesca Salvatore. Le Azzurre, radunatesi questa mattina a Roma, si apprestano a partecipare un torneo assai prestigioso che le vedrà scendere in campo contro formazioni di livello. Le giocatrici nostrane, infatti, prenderanno parte al ‘Nations Women’s Tournament’, in programma a Guadalajara (Messico) dall’8 al 10 dicembre dove se la vedranno contro il Portogallo, la ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia conquista facebook con oltre 94.000 visualizzazioni! : Sono arrivati tre punti pesantissimi per la Nazionale di Calcio femminile nella trasferta di Estoril (Portogallo) nel quarto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre impostesi 1-0 contro le lusitane, grazie ad una rete di pregevolissima fattura di Daniela Sabatino, sono riuscite a centrare il bersaglio grosso non senza soffrire. Una partita in puro stile italico, con grande applicazione difensiva e spirito di ...

Calcio a 5 : l’elenco dei convocati dell’Italia di Roberto Menichelli nel doppio test contro l’Ucraina : Mancano poco più di due mesi al debutto nella Fase finale UEFA Futsal Euro 2018 e la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Roberto Menichelli si prepara per un doppio test impegnativo, l’ultimo del 2017 in programma il 5 (ore 17 locali) e 6 dicembre (ore 18.30 locali), sfidando l’Ucraina Nella lista dei 16 calciatori convocati dal ct vi sono quattro novità rispetto al gruppo sceso in campo nella Slovak Futsal Week a settembre. Si tratta del ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : la classifica del gruppo 6. L’Italia vola a punteggio pieno. Testa a testa con il Belgio : Prosegue immacolato il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni per i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le Azzurre hanno battuto il Portogallo per 1-0 in trasferta, raccogliendo altri tre punti. Un successo d’oro, che proietta le ragazze di Milena Bertolini in testa alla classifica del gruppo 6, a punteggio pieno dopo quattro incontri disputati. Alle spalle dell’Italia c’è il Belgio con 9 punti (una partita in meno): ...

Calcio - Montella dice no alla panchina dell’Italia : “Presto per qualsiasi cosa. Devo metabolizzare” : Vincenzo Montella, subito dopo essere stato esonerato dal Milan, è stato raggiunto dal Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia“. L’ANSA ha riportato le dichiarazioni rilasciate dall’Aeroplanino all’inviato del TG satirico, Valerio Staffelli, con cui ha parlato anche del futuro della panchina dell’Italia. Lapidario il commento su quanto avvenuto questa mattina: “E’ sempre colpa ...