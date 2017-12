: RT @fattoquotidiano: Calabria, bonificava a se stesso i soldi del Comune. Dirigente accusato di avere sottratto 121mila euro - “Rimborso sp… - LorenzoZL74 : RT @fattoquotidiano: Calabria, bonificava a se stesso i soldi del Comune. Dirigente accusato di avere sottratto 121mila euro - “Rimborso sp… - silviabest77 : Calabria, bonificava a se stesso i soldi del Comune. Dirigente accusato di avere sottratto 121mila euro - FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Calabria, bonificava a se stesso i soldi del Comune. Dirigente accusato di avere sottratto 121mila euro - “Rimborso sp… - fattoquotidiano : Calabria, bonificava a se stesso i soldi del Comune. Dirigente accusato di avere sottratto 121mila euro - “Rimborso… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2017) “Rimborso spese viaggi”. “Rimborso spese legali”. “Indennità di risultato”. “Fondo anticipazione di liquidità”. “Incentivo progetto adeguamento sismico scuola primaria”. Ma anche “recupero Irpef” e “restituzione somme cure termali”. Con queste causali, il responsabile del settore finanziario deldi Aprigliano, in provincia di Cosenza, effettuava i bonifici dal conto corrente dell’Ente al suo personale. Complessivamente il dipendente Mario Chiodo, di 40 anni, è riuscito a intascarepubblici per 121mila euro. Adesso èdi peculato e il gip di Cosenza, su richiesta del procuratore Mario Spagnolo, dell’aggiunto Marisa Manzini e del sostituto Giuseppe Cozzolino, ha disposto il sequestro per equivalente dei beni dell’indagato. Prima dipendente comunale deldi Rota Greca e, dal 2011 anche deldi Aprigliano, in sostanza Chiodo avrebbe distratto i fondi ...