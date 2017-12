Cadavere di un uomo scoperto in un appartamento a Palermo

Chivasso. Cadavere in via Mezzano : l’uomo si è allontanato dall’ospedale : Terribile scoperta mercoledì mattina a Chivasso nel Torinese. Un uomo con al polso un braccialetto di un ospedale è stato rinvenuto morto in via Mezzano nei pressi di un campo. La morte sarebbe docuta ad assideramento. Il freddo avrebbe provocato…Continua a leggere →

Torino - Cadavere di un uomo trovato scalzo in un campo : è morto assiderato : Torino, cadavere di un uomo trovato scalzo in un campo: è morto assiderato Il cadavere, scoperto da un passante, aveva al polso il braccialetto di un ospedale. Per gli inquirenti, potrebbe essersi allontanato da un nosocomio per poi morire per assideramento.

Varese - Cadavere di un uomo incappucciato e legato a un albero - : La vittima è stata trovata in una zona boschiva in località Pradecolo a Dumenza. I carabinieri di Luino stanno eseguendo rilievi per chiarie le cause della morte

Il Cadavere di un uomo è stato trovato sulla spiaggia a Ostia - : Il corpo sarebbe di una persona di circa 60 anni. È stato trovato all'altezza di piazzale Magellano, poco distante dalla riva e parzialmente ricoperto di sabbia, con i vestiti addosso e senza una ...

Roma - il Cadavere di un uomo trovato su una spiaggia di Ostia : Roma, 1 dic. (askanews) Il cadavere di un uomo bianco, dell'età apparente di circa 60 anni, è stato trovato questa mattina su una spiaggia di Ostia, sul litorale di Roma. Il corpo è stato notato da un

Ostia - il Cadavere di un uomo trovato in spiaggia : indagini in corso : Un cadavere è stato trovato stamattina sulla spiaggia a Ostia. A dare l'allarme un passante intorno alle 8. Secondo quanto si è appreso, il cadavere è di un uomo di circa 60 anni. Era vestito ed è stato trovato sul tratto di spiaggia all'altezza di piazzale Magellano, accessibile da un chiosco. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti del commissariato di Ostia. Dall'alba, intanto, è in corso in varie zone di Ostia una nuova operazione

Trovato Cadavere di un uomo a S. Vito dei Normanni. Indagini : Brindisi, 30 nov. (askanews) Nella serata di ieri, a San Vito dei Normanni (BR) contrada Varvolla, i Carabinieri della locale Compagnia unitamente a quelli del Reparto Operativo di Brindisi, sono

Milano - trovato Cadavere di un uomo in casa : si cerca il figlio 30enne - : L'allarme è stato dato dal veterinario di famiglia che aveva ricevuto una lettera anonima con l'indicazione di recarsi nell'abitazione in corso XXII marzo per prendersi cura del cane della vittima. Si

Cadavere affiorato in mare a Napoli : è di un uomo scomparso in provincia : Il Cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in mare. La notizia è stata diffusa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che sul suo profilo facebook scrive: 'Erano circa

Choc nel golfo di Napoli : scoperto Cadavere di un uomo durante addestramento subacqueo : Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina in mare. La notizia è stata diffusa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che sul suo profilo facebook scrive: 'Erano circa

Lecce - Castro : trovato Cadavere di un uomo nel porto : Continuano vane - a causa delle condizioni climatiche - le operazioni di recupero del cadavere che, nella giornata di lunedì 6 Novembre , alcuni passanti avrebbero avvistato galleggiare nelle acque

Cadavere di un uomo avvistato in mare nel Salento : Vigili del fuoco e militari della Guardia costiera stanno cercando di recuperare il Cadavere di un uomo avvistato sotto costa a sud dell'imboccatura del porticciolo di Castro marina in provincia di Lecce. Il corpo e' nudo, senza vestiti. Le operazioni di recupero sono rese difficoltose dalle cattive condizioni meteo marine che ostacolano ogni tentativo. I sommozzatori dei vigili del fuoco tenteranno di recuperarlo domattina quando il

Cadavere di un uomo sulla spiaggia - mistero a Piombino : "Ferite alla testa" : Il Cadavere di Alessandro Benucci, di 36 anni, residente a Piombino, è stato trovato mercoledì sulla spiaggia della scogliera al di sotto di piazza Bovio. Al momento del ritrovamento indossava un giubbotto