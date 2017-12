Brizzi | ' Poveri ma ricchissimi' straccia gli altri cinepanettoni | dopo le accuse per il

Il cinepanettone di Fausto Brizzi sbanca al botteghino : "Poveri ma ricchissimi" supera anche Star Wars : A Natale in sala Poveri ma ricchissimi batte tutti. La commedia con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello, diretta da Fausto Brizzi e sequel del Poveri ma ricchi successo al botteghino di un anno fa, è stata, secondo i dati Cinetel, al top del box office superando il re incontrastato Star Wars - gli ultimi Jedi in testa agli incassi nella settimana 18-24 dicembre con ben 3 milioni 113 mila ...

Anna Mazzamauro/ "Picchiata da un attore sul set di Poveri ma ricchi di Brizzi - sono stata zitta per paura" : Anna Mazzamauro choc: picchiata sul set del film di Fausto Brizzi da un attore. La produzione la invitò a non raccontare nulla, il racconto clamoroso dell'attrice.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:16:00 GMT)

Anna Mazzamauro : "Picchiata sul set di "Poveri ma ricchi" di Brizzi e zitta per paura. Danni permanenti a un orecchio" : "Picchiata sul set di "Poveri ma ricchissimi" di Brizzi e zitta per paura. Danni permanenti a un orecchio". La signorina Anna Silvani, la collega vamp di cui Fantozzi era perdutamente innamorato, la protagonista disperata di La voce umana di Cocteau, l'impiegato frustrato del Diario di un pazzo di Gogol rivisto e adattato per lei, ha raccontato la traumatica esperienza sul set di "Poveri ma ricchissimi". Mi hanno convinta a non denunciare. Me ne ...

'Poveri ma ricchissimi' di Fausto Brizzi. Al cinema le nuove avventure cafonal della famiglia Tucci : Insomma si prende in giro la nostra politica, ma si gioca anche sui generi cinematografici: c'è la volgarità tipica del nostro cinepanettone, un po' di Cinquanta sfumatura di grigio tra la 'Fist Lady'...

Dopo lo scandalo - esce 'Poveri ma ricchissimi' di Brizzi. Ne parla il cast : Dopo tante polemiche sullo scandalo, per ora senza alcun risvolto giudiziario, che ha colpito il regista Fausto Brizzi, arriva in sala dal 14 dicembre, con la Warner in oltre 500 copie, 'Poveri ma ...

'Poveri ma ricchissimi' - Brizzi assente alla presentazione. De Sica : 'Una sua scelta' : 'Fausto Brizzi non è qui ma solo per sua scelta. Preferisce comparire solo quando tutto sarà chiarito'. A dirlo è Christian De Sica alla presentazione di ' Poveri ma ricchissimì ' , cinepanettone del ...

'Poveri ma ricchissimi' con De Sica 'alla Trump' e Brizzi che non c'è : ... all'inizio della pellicola, mentre la matriarca impersonata da Anna Mazzamauro è a un passo dalla morte, si trova ad essere di nuovo ricca e questa volta intraprende la via della politica: per ...

Poveri ma ricchi - Canale 5 nella scia del clamore mediatico sul regista Fausto Brizzi : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Poveri ma ricchi: la trama I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio. ...

Warner Bros : "Film Poveri ma ricchissimi uscirà con nome di Brizzi" : In seguito alle accuse al regista italiano Fausto Brizzi , la Warner Bros ha cancellato dal trailer del film 'Poveri ma ricchissimi' il suo nome. La casa di produzione ha fatto comunque sapere che la ...

Warner Bros : Film Poveri ma ricchissimi uscirà con nome di Brizzi : In seguito alle accuse al regista italiano Fausto Brizzi, la Warner Bros ha cancellato dal trailer del Film "Poveri ma ricchissimi" il suo nome.La casa di produzione ha fatto comunque sapere che la pellicola in uscita il 14 dicembre porterà comunque la sua firma in quanto "il diritto d'autore è inalienabile e naturalmente Warner Bros Entertainment Italia lo preserverà nei titoli del Film". Il nome del ...

FAUSTO Brizzi/ Warner Bros conferma il film "Poveri ma ricchissimi" - ma il regista... : FAUSTO BRIZZI: la Warner Bros ha deciso di confermare l'uscita del film natalizio "Poveri ma ricchissimi" ma il regista non farà promozione. Sospese le collaborazioni future. (Pubblicato il Tue, 14 Nov 2017 14:15:00 GMT)

Poveri ma ricchissimi - Warner scarica Fausto Brizzi : "Il film in sala a Natale - ma il regista non ci sarà" : Warner Bros. Entertainment Italia ha deciso di confermare l'uscita il 14 dicembre di «Poveri Ma ricchissimi», dato che questo film «è il risultato della...

Confermato il cinepanettone “Poveri Ma Ricchissimi” - ma di Brizzi non ci sarà più traccia : Warner Bros. Entertainment Italia ha deciso di confermare l’uscita il 14 dicembre di «Poveri Ma Ricchissimi», dato che questo film «è il risultato della creatività, del lavoro e della dedizione di centinaia di donne e di uomini di cast e produzione». ...

Poveri ma ricchissimi - Warner scarica Fausto Brizzi : 'Il film in sala a Natale - ma il regista non ci sarà' : Warner Bros. Entertainment Italia ha deciso di confermare l'uscita il 14 dicembre di ' Poveri Ma ricchissimi ', dato che questo film 'è il risultato della creatività, del lavoro e della dedizione di ...