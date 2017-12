Boxe | Calendario 2018 | tutte le date e gli eventi della stagione Il programma completo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Sta per incominciare un’annata di grandiper quanto riguarda laitaliana e internazionale. Dopo un 2017 in chiaroscuro per quanto riguarda il pugilato azzurro, il prossimo dovrà essere l’anno del riscatto per quanto riguarda i pugili nostrani, chiamati a dare una svolta al periodo precedente a Tokyo 2020. A livello di Pro Boxing saranno diversi i match di importante valenza per ir azzurri, senza contare che ancora molteufficiali non sono state comunicate. Fabio Turchi, ad ogni modo, combatterà a febbraio per il titolo UE dei cruiser. A maggio ci saranno gli Europei difemminile, mentre ad agosto i Mondiali Youth. A fine anno, ad ottobre, toccherà ai Giochi Olimpici giovanili, mentre l’anno si concluderà a novembre con i Mondiali difemminile. Di seguito, ildeglidel: 26 gennaio Campionato Italiano Pesi ...