Botti di Capodanno | 10 regole per evitare di rovinarsi la notte di San Silvestro

Proteggere gli Animali dai Botti di Capodanno : Si avvicina il Capodanno e l’OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ci ricorda un utile decalogo per Proteggere i nostri amici Animali dai famigerati Botti di Capodanno. I nostri amici a quattro zampe, possono infatti essere colpiti da veri e propri attacchi di panico. Sono un incubo per loro le forti esplosioni, ricordiamo infatti che gli Animali […]

Botti di Capodanno : come preservare l’incolumità degli animali : I Botti di Capodanno mettono a dura prova la salute dei nostri animali. Per preservare l’incolumità di cani, gatti e altri animali domestici, occorre tenerli il più possibile lontani dai festeggiamenti e dai luoghi delle esplosioni. E’ consigliabile non lasciarli soli (gli animali fobici potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi), distraendoli, piuttosto, con giochi e bocconcini, mostrandosi tranquilli e felici, stando loro vicino, senza ...

Botti di Capodanno : i consigli per evitare incidenti e tragedie : Le cronache parlano chiaro, raccontando ogni anno storie di feriti nella notte di San Silvestro a causa di petardi e Botti di Capodanno. Come preservare l’incolumità delle persone ed evitare incidenti e tragedie? Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere l’etichetta completa con numero di protocollo e data del provvedimento del Ministero dell’Interno che ne autorizza il commercio, la categoria deve essere dichiarata, così come le ...

Botti Capodanno - spunta 'Kim 'o coreano' : ... ma non è altro che la riproposizione dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l'attualità del momento, come lo storico 'Pallone di Maradona' o ...

Botti Capodanno - spunta 'Kim 'o coreano' : ... ma non è altro che la riproposizione dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l'attualità del momento, come lo storico 'Pallone di Maradona' o ...

Botti Capodanno - spunta 'Kim 'o coreano' : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Controlli sul territorio a caccia dei Botti di Capodanno illegali: al lavoro gli uomini delle forze di Polizia, specie in Campania dove l'anno scorso si è registrato il numero più alto di feriti per l'uso sconsiderato di prodotti pirotecnici. "Già da tempo sono partiti i

Capodanno : Ragusa - sequestrati oltre 30 chili di Botti : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - oltre trenta chili di botti sono stati sequestrati, a Pozzallo (Ragusa), dai carabinieri a un uomo di 35 anni denunciato per commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti per la detenzione e messa in vendita. Per alcune delle batterie

Migliaia di animali rischiano la vita per i Botti di Capodanno : "Una pratica violenta e pericolosa, spesso alimentata e collegata a fenomeni di illegalità". Queste le parole con cui Marco Bravi, Presidente Consiglio Nazionale ENPA e Responsabile Comunicazione e Sviluppo...

Terni - Capodanno senza Botti : C'è l'ordinanza del sindaco : Terni Anche quest'anno niente botti e petardi, la notte di San Silvestro, per le strade di Terni: il sindaco Leopoldo di Girolamo ha infatti firmato per la terza volta consecutiva l'ordinanza di ...

Stop ai Botti di capodanno e all'abbandono degli animali : la campagna dei veterinari di Roma : Una campagna educativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un'adozione responsabile e contro l'abbandono degli animali durante le festività. Questo il messaggio dell'iniziativa ...

A Terni niente Botti notte Capodanno : È vietato inoltre condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano svolti spettacoli pirotecnici autorizzati.

Capodanno senza bòtti - ma è solo un consiglio : Prato, via alla campagna di sensibilizzazione del Comune. Gli animalisti: Vanno vietati con un'ordinanza. La replica dell'assessore Faltoni: Inapplicabile, andrebbe militarizzata la città.

Capodanno : niente alcol e Bottiglie in vetro a Messina - sindaco firma ordinanza : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - niente brindisi con bottiglie di spumante in vetro e bevande in lattina la notte di Capodanno a Messina. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco della città dello Stretto, Renato Accorinti, che dispone il divieto di vendita e somministrazione di bevande in latti

Capodanno : “fobia” dei Botti per il 62% cani - il vademecum dei veterinari : Un vademecum elaborato dai medici veterinari esperti in comportamento della Sisca (Società italiana di scienze del comportamento animale), per aiutare tutti i proprietari di cani ad affrontare al meglio la notte di Capodanno e i classici ‘botti’ che tanto spaventano i nostri amici pelosi. Infatti, secondo un sondaggio condotto su 1.600 utenti DogBuddy, la più grande comunità europea di amanti degli animali che fa incontrare ...