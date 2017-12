Borsa di Tokyo in frazionale ribasso

La Borsa di Tokyo chiude in calo : lindice Nikkei a -0 - 56% : La Borsa di Tokyo chiude in ribasso, con l'indice Nikkei cede lo 0,56% a quota 22.783,98, con una perdita di 127 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sulle principali valute, guadagnando ...

Borsa : Asia contrastata - Tokyo +0 - 08% : MILANO, 27 DIC - Borse Asiatiche contrastate all'indomani dell'attentato all'oleodotto che serve il terminale di Al Sider in Libia. Tokyo (+0,08%) ha resistito a differenza di Shanghai (-0,92%), bene ...

La Borsa di Tokyo chiude positiva con il Nikkei a +0 - 08% : Roma, 27 dic. (askanews) Chiusura positiva per la borsa di Tokyo, con gli investitori ottimisti per l'arrivo del 2018. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dello 0,08%, a 22.911 punti.

Borsa - Tokyo in ribasso su prese di beneficio tra scambi fiacchi : Roma, 26 dic. (askanews) - Corsi azionari in calo alla Borsa di Tokyo a seguito di un flusso di prese di beneficio da parte degli operatori e con gli investitori che si sono mantenuti ai margini ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 16% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,16% – A Tokyo non si festeggia il Natale e la Borsa oggi è in rialzo. L’indice Nikkei... L'articolo Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,16% su Roma Daily News.

La Borsa di Tokyo chiude negativa - il Nikkei cede lo 0 - 11% : Roma, 21 dic. (askanews) La borsa di Tokyo ha chiuso la giornata in territorio negativo. Il Nikkei al termine degli scambi ha fatto registrare un calo dello 0,11%, a 22.866 punti. La Banca centrale ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo su ok riforma fiscale Usa : Roma, 20 dic. (askanews) - Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo dopo il via libera del Senato degli Stati Uniti alla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump. Il Nikkei ha archiviato gli ...