Bonus 80 euro - aumentano i beneficiari : ecco chi lo riceverà : Bonus 80 euro, aumentano i beneficiari. In pratica le soglie di reddito per lavoratori dipendenti e assimilati aumentano di 600 euro. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, approvata in ...

L'azienda è "in salute" - Bonus (a sorpresa) di tremila euro a tutti i lavoratori : E' una bella storia quella che arriva da Prato: c'è un'azienda in salute, che decide di premiare tutti i dipendenti con un bonus (inatteso) di tremila euro. Sotto...

L’azienda va bene e premia i dipendenti : super Bonus di 3000 euro in busta paga : Così la Biancalani di Prato, storica impresa del meccanotessile, ha festeggiato i 60 anni di vita. E un 2017 di crescita, dopo la crisi degli anni scorsi. L’esperta: «Il mercato premia innovazione e sostenibilità»

Serracchiani accelera sui Bonus da 200 euro per i figli sotto i 3 anni : La presidente del fvg chiude il mandato rilanciando gli aiuti alle famiglie. Ma l'opposizione insorge: 'Bluff elettorale, mancano le risorse'

Bonus cultura - per i nati nel 1998 restano pochissimi giorni per spendere i 500 euro statali : Ultimi giorni del Bonus cultura per i nati nel 1998. Sarà possibile spendere i 500 euro stanziati dal governo fino al 31 dicembre di quest’anno. Ma solo per chi si è già iscritto alla piattaforma 18.app.italia.it entro il 30 giugno 2017. Contemporaneamente il Bonus, in via di stabilizzazione nella legge di Bilancio, è operativo anche per i nati nel 1999. La procedura è analoga a quella per i diciottenni targati 1998: bisognerà innanzitutto ...

Bonus 500 euro : il Miur perde in tribunale : Continua la questione riguardante il famigerato (per molti) Bonus 500 euro. In questo articolo vi rendiamo noto un comunicato della Uil Firenze che testimonia un’importante svolta riguardante l’argomento. I sindacati hanno stavolta avuto ragione sul Miur che ha perso infine un’importante dinanzi ai giudici, venendo condannato al pagamento di tutte le spese processuali. La causa […] L'articolo Bonus 500 euro: il Miur perde ...

Contratto statali - novità oggi 21/12 : stipendi - rimborso € 545 e Bonus di 20 Video : Arrivano novita' dal tavolo che si è tenuto nella giornata di ieri tra i sindacati e il presidente dell'Aran, Sergio Gasparrini sul rinnovo del #Contratto degli #statali e sull'ammontare dei rimborsi per gli anni 2016 e 2017. Inoltre ci sono anticipazioni sull'entita' del bonus extra emerso negli ultimi giorni. Il primo aumento degli stipendi degli statali potrebbe includere una tantum anche il rimborso per i primi due anni del Contratto degli ...

Bonus 500 euro : il Miur ‘sottrae’ invece di accreditare : Nuovi aggiornamenti sul Bonus 500 euro resi noti dall’avvocato Marco Barone su Orizzonte Scuola. Riguardo a tale delicato argomento, si è verificato l’aggiornamento che determinerà in alcuni casi la decurtazione del Bonus in questione, per le spese definite ‘inammissibili’ risalenti all’anno scolastico 2015-2016. Spese contestate il più delle volte in maniera informale. Il Bonus in […] L'articolo Bonus 500 ...

Manovra : Bonus bebé solo per il 2018 - sale a 4mila euro la soglia dei figli a carico : In nottata il via libera all’emendamento riscritto dal Guardasigilli sulla nuova disciplina dell’equo compenso. La digital tax non si applicherà all’e-commerce e si riduce dal 6 al 3% il prelievo. Non passa la stretta per portare da 36 a 24 mesi la durata messima dei contratti a termine...

Bonus insegnanti 500 euro bloccato/ Carta del Docente : ancora attesa per l'accredito delle somme residue : Bonus insegnanti 500 euro bloccato: Carta del Docente, ancora attesa per l'accredito delle somme residue. Le ultime notizie sul beneficio per la formazione e l'aggiornamento professionale(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 15:33:00 GMT)

Manovra - il Bonus bebè cambia ancora : proroga solo per il 2018. Il canone Rai resta a 90 euro : cambia ancora il bonus bebè , l'assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo. La commissione Bilancio della Camera, infatti, ha approvato un emendamento ...

Manovra - il Bonus bebè cambia ancora : proroga solo per il 2018. Il canone Rai resta a 90 euro : cambia ancora il bonus bebè, l'assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo. La commissione Bilancio della Camera, infatti, ha approvato un emendamento alla legge di bilancio, presentato da Ap, che modifica le norme approvate dal Senato: la misura da strutturale ritorna valida per i nuovi nati o i bambini adottati tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.L'assegno viene erogato al ...

Bonus 800 euro in arrivo per mamme straniere : L'Inps si prepara a versare il Bonus mamma anche alle madri straniere . "Con ordinanza 12 dicembre 2017, n. 6019 (pdf 1MB), il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di APN, ASGI e Fondazione ...

Bonus mamma - l'Inps darà gli 800 euro anche alle straniere senza permesso lungo : MILANO - l'Inps erogherà il Bonus mamma - il premio una tantum da 800 euro alle donne che siano almeno al settimo mese di gravidanza nel corso del 2017 - anche alle straniere senza permesso di ...