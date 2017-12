Bono Vox degli U2 ha rischiato di morire | la confessione

U2/ Bono Vox sulla questione migranti : "L'Italia è un Paese generoso" (Che tempo che fa) : Video, gli U2 saranno ospiti di Fabio Fazio durante il programma televisivo Che tempo che fa, La band irlandese promuoverà anche l'ultimo album uscito a dicembre.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 21:28:00 GMT)

Bono Vox e The Edge hanno sorpreso i berlinesi con un concerto in metropolitana - mandando in tilt la viabilità : Immaginate di trovarvi in metropolitana, magari per raggiungere il posto di lavoro. E scendendo dal treno vi trovate davanti un concerto a sorpresa di Bono Vox e The Edge. È quanto successo ai viaggiatori che sulla linea 2 della U-Bahn di Berlino (la U2, non a caso) si sono imbattuti nella musica del gruppo irlandese nella metropolitana di Berlino.Bono e The Edge hanno preso un treno speciale dalla stazione "Olympiastadion" che li ha ...

Finalmente gli U2 ospiti a Che tempo che fa - Bono Vox e The Edge da Fazio : la data ufficiale : Gli U2 ospiti a Che tempo che fa dopo il forfait della prima puntata, per la quale erano stati annunciati. Bono Vox e The Edge saranno quindi alla corte di Fabio Fazio per la puntata del 10 dicembre, come annunciato dal conduttore al termine dell'ultimo appuntamento con il talk che dalla nuova stagione è approdato sulla prima rete. Un nuovo colpo gobbo, quindi, per Fazio, che di puntata in puntata di aggiudica ospiti di grande prestigio. ...

Da One a Le tasse pagale tu - scatta la parodia di Bono Vox a Fratelli di Crozza dopo Paradise Papers (video) : La parodia di Bono Vox a Fratelli di Crozza è uno spaccato dissacrante dello scandalo Paradise Papers che ha coinvolto numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Ci ha pensato Maurizio Crozza a trasformare One in Le tasse pagale tu, con un testo che allude ai conti offshore e per i quali non si pagano le imposte. La parodia è andata in onda durante l'ultimo appuntamento con Fratelli di Crozza, trasmesso sul canale NOVE il ...

Fratelli di Crozza 2017 puntata 10 novembre: Bono Vox degli U2

Paradise Papers - parla Bono Vox : 'Estremamente stressato' dalla vicenda : 'Sono estremamente stressato'. Così Bono Vox, fondatore e leader degli U2, commenta la possibile violazione delle leggi fiscali lituane da parte di una sua società offshore utilizzata per acquistare ...