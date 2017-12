Bologna | Verdi verso il Napoli | già partito il casting sostituto

Napoli - Verdi opzione concreta per giugno : offerta altissima al Bologna : Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli starebbe seguendo con vivo interesse Simone Verdi. Il 25enne fantasista, che Maurizio Sarri conosce molto bene per averlo allenato all’Empoli in passato, si sta confermando come uno dei migliori calciatori italiani e sta contribuendo al buon campionato del Bologna, alla luce dei 6 […] L'articolo Napoli, Verdi opzione concreta ...

Napoli su Verdi - il Bologna cerca un erede sul mercato : Il Corriere dello Sport fa i nomi di Politano (Sassuolo), Karamoh (Inter), Iturbe (in prestito dalla Roma ai messicani del Club Tijuana), Orsolini (in prestito all'Atalanta, ma di proprietà della ...

Napoli - Verdi opzione concreta per giugno : offerta altissima al Bologna : Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli starebbe seguendo con vivo interesse Simone Verdi. Il 25enne fantasista, che Maurizio Sarri conosce molto bene per averlo allenato all’Empoli in passato, si sta confermando come uno dei migliori calciatori italiani e sta contribuendo al buon campionato del Bologna, alla luce dei 6 […] L'articolo Napoli, Verdi opzione concreta ...

Bologna - l’agente di Verdi gela Roma e Napoli : “A gennaio resta qui” : Bologna, l’agente di Verdi gela Roma e Napoli: “A gennaio resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, DICHIARAZIONI AGENTE Verdi- Il Bologna sta giocando ottime gare e ha già raccolto 24 punti in campionato. Tra gli emiliani, il giocatore di maggior valore è sicuramente Simone Verdi. Il classe ’92 sta mettendo a referto ...

Calciomercato Bologna - svolta Verdi : “abbiamo preso una decisione” - l’agente si sbilancia : L’attaccante del Bologna Verdi continua ad incantare, prestazioni clamorose in campionato del calciatore di Donadoni che è finito nel mirino delle più importanti squadre. L’agente di Verdi si sbilancia sul futuro, importanti dichiarazioni riportate a Il Resto del Carlino: “Le intenzione di Simone sono quelle di rimanere a Bologna e io lo sottolineo per lui: rimaniamo, da qui Bologna non ci spostiamo, la decisione è presa e indietro ...

Bologna - Ambrosini su Verdi : "Napoli? Lo prenderei subito!" : La variabile che può calciare con entrambi i piedi non dà punti di riferimenti agli avversari e lo rende appetibile per le grandi squadre - le parole di Ambrosini a 'Sky Sport' - Io mi esprimo ...

Chievo-Bologna - Donadoni : "Non sono soddisfatto da Verdi" : ... 'sono partite che devi saper chiudere quando ti capitano le occasioni importanti - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Se non raddoppi è chiaro che con una squadra come questi poi qualcosa la ...

Bologna - Donadoni a sorpresa su Verdi : le dichiarazioni che non ti aspetti : Importante successo in trasferta da parte del Bologna, vittoria esterna contro il Chievo. dichiarazioni a sorpresa di Donadoni non soddisfatto della prestazioni di Verdi, ecco le parole a Sky Sport: “Queste sono gare che devi saper chiudere, quando ti capitano delle opportunità importanti. Contro una squadra fisica e tosta qualcosa può sempre saltar fuori, qualche piccola incertezza la puoi concedere. I tre punti sono importanti, ma ...

Chievo-Bologna 2-3 - decidono Destro e Verdi. Cacciatore-gol - poi spreca tutto : Juventus dimenticata per il Bologna, terza sconfitta nelle ultime quattro per Chievo. Gli uomini di Donadoni passano 3-2 al Bentegodi con una grande prestazione del duo Verdi-Destro, decisivi in una ...

Chievo Bologna (risultato live 1-2) streaming video e tv : Gamberini salva su Verdi : Diretta Chievo Bologna: info streaming video e tv, punti importanti in palio al Bentegodi nella partita di Serie A, che apre la 18giornata.

Diretta / Chievo Bologna (risultato live 1-2) streaming video e tv : Gamberini salva su Verdi : Diretta Chievo Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Bentegodi si apre la diciottesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 19:24:00 GMT)

Gol Verdi - l’attaccante sempre più decisivo : il Bologna di nuovo in vantaggio [VIDEO] : Gol Verdi, l’attaccante sempre più decisivo: il Bologna di nuovo in vantaggio [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo e Bologna che si affrontano in un importante match per la salvezza. Avvio super per la squadra di Donadoni che passa in vantaggio grazie all’attaccante Mattia Destro, colpo di testa vincente e Bologna in vantaggio, poi reazione immediata del Chievo che pareggia con Inglese. ...