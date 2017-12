Bloodborne | gli hacker ci permettono di navigare nel cut content del gioco

Bloodborne : una boss fight tagliata scovata tra i file del gioco : Continua la caccia alle creature nascoste in Bloodborne. Come vi avevamo già riportato, diversi utenti sono stati in grado di trovare i modelli di creature che non sono poi state utilizzate nel gioco completo. Sembra tuttavia che i segreti celati dal codice del gioco non siano stati ancora del tutto svelati: come segnalato dai colleghi di VG247 infatti, un utente è riuscito ad accedere nientemeno che ad un'intera boss fight inedita. L'utente in ...