Billie Lourd ricorda mamma Carrie Fisher | «Il bene che resta»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Un viaggio in onore di, scomparsa un anno fa (il 27 dicembre 2016, ndr) per un arresto cardiaco., 25 anni, è volata in Norvegia a caccia dell’aurora boreale. Con lei, il padre Bryan. «Mia madre», ha poi raccontato via Instagram, come didascalia a una sua foto con sullo sfondo la luce verde del Nord, «aveva un’ossessione pazzesca per l’aurora boreale, ma non l’abbiamo mai ammirata insieme». Così perrla, ha aggiunto, «siamo partiti per il nord della Norvegia per vedere se dal Paradiso avrebbe sollevato la sua gonna e mostrato le sue scintillanti parti intime ai nostri indegni occhi. Lo ha fatto. Ti voglio infinitamente». https://www.instagram.com/p/BdOClhxglm9/?taken-by=praisetheLEGGI ANCHE: «per sempre nel mio cuore» L’attrice prima aveva reso omaggio ...