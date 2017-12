: #Berlusconi: "i #M5S sono pericolosi, incapaci, che non hanno mai lavorato, sono pauperisti ..." e poi propone il r… - ZiuPaddori : #Berlusconi: "i #M5S sono pericolosi, incapaci, che non hanno mai lavorato, sono pauperisti ..." e poi propone il r… - ara_chia : #Berlusconi è preoccupato che Erdogan possa aprire le frontiere perché ci sarebbe "l'invasione di milioni di Sirian… - GiovanB69574462 : @berlusconi Silvio per vincere al sud parla poco di Europa e non in questi termini. Qui il 60-70% della popolazione… - pentotaldoll : #coffeebreakla7 GLI ITALIANI CONTRO BERLUSCONI QUANDO SI DIMISE! LA RETE NON PERDONA! CHE FATE? LO RIVOTATE? - GiuseppeFalci : Berlusconi a @CoffeeBreakLa7 : "Non c'è alcun problema con gli alleati, ci vedremo ai primi di gennaio". -

"Sul reddito di dignità nonil M5S. Ci siamo ispirati a Milton Friedman". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio,secondo cui "il reddito di cittadinanza proposto da M5S è insostenibile per i conti pubblici". "Il M5S -dice Belusconi a Coffee Break su La7- rappresenta un voto di dispetto e protesta:loro sono un vero pericolo per la nostra democrazia"."Sono impreparati" e "non avendo nulla hanno invidia particolare verso chi ha", "invidia che si trasforma in odio".(Di giovedì 28 dicembre 2017)