Berlusconi | ' con Salvini e Meloni no problem' La replica a Di Maio

Renzi : 'Berlusconi e Di Maio usano soldi del Monopoli?' : "Berlusconi e Salvini dicono reddito di dignità, pensioni a mille euro , flat tax al 20%. Costo: 157 MILIARDI euro . Grillo e Di Maio dicono reddito di cittadinanza (780 euro mese per 9 milioni px). ...

Berlusconi : 'M5s i nostri veri avversari'. Di Maio : 'siamo pronti a governare' : Berlusconi vedrà a gennaio Salvini e Meloni per mettere a punto il programma del centrodestra che comunque, precisa, è stato già discusso e siglato 'con una stretta di mano'. Il leader M5s chiede di ...

Renzi al contrattacco : “Berlusconi e Di Maio fanno proposte con i soldi del Monopoli” : Matteo Renzi parte all'attacco dei suoi avversari politici, che avrebbero messo sul tavolo proposte economicamente irrealizzabili. Il leader del Pd ha scritto su

Elezioni - Berlusconi : “Salvini e Meloni? Li vedrò a gennaio. Noi alleati - una stretta di mano vale di più di una firma” : “Con Salvini e Meloni il programma l’abbiamo già visto diversi mesi fa. Ora dobbiamo fare un tavolo, ci vedremo prestissimo, credo la prima settimana di gennaio. Non siamo concorrenti ma alleati, e tra alleati una stretta di mano vale di più di qualsiasi firma”. Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Coffee Break su La7. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Salvini e Meloni? Li vedrò a gennaio. Noi alleati, una stretta di mano ...

Elezioni - Berlusconi scatenato : “M5S? Non hanno mai combinato nulla di buono. Porterò FI al 30%” : “I sondaggi danno Forza Italia al 16,5%-17%, e io intendo portarla verso il 30%”. Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Coffee break su La7. “Il mio sogno è di vincere le Elezioni e cambiare davvero l’Italia”, aggiunge. Il modello da seguire, per l’ex Cavaliere, è quello di cinque anni fa. Al termine dell’esecutivo di Mario Monti, Berlusconi fu “tirato per i capelli” da amici e sostenitori, scese di nuovo in ...

Di Maio : “Berlusconi parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

Migranti - Berlusconi : “Nelle più sperdute tribù dell’Africa hanno maxischermi TV e aspirano a venire da noi” : Silvio Berlusconi intervistato a Coffee Break (la7) parla di Migranti cavalcando stereotipi e luoghi comuni: “Alla sera tutto il villaggio si raduna a vedere la televisione che illustra la nostra vita. Un ragazzo di vent’anni mi disse che la loro più grande aspirazione è venire da noi”. L'articolo Migranti, Berlusconi: “Nelle più sperdute tribù dell’Africa hanno maxischermi TV e aspirano a venire da ...

Migranti - Berlusconi boccia Minniti : Politica assolutamente errata : "Quando la percentuale dei votanti scende sotto il 50% è in pericolo la democrazia". A dirlo è Silvio Berlusconi ospite a Coffee break su La7. Il leader di Forza Italia cita l'affluenza alle regionali siciliane di novembre e ritiene che "tra gli astensionisti molti siano di centrodestra".Poi l'ex premier fa il punto sul consenso del partito. "Al momento i sondaggi danno Forza Italia ...

Berlusconi : non abbiamo copiato M5S : 10.47 "Sul reddito di dignità non abbiamo copiato il M5S. Ci siamo ispirati a Milton Friedman". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi,secondo cui "il reddito di cittadinanza proposto da M5S è insostenibile per i conti pubblici". "Il M5S -dice Belusconi a Coffee Break su La7- rappresenta un voto di dispetto e protesta:loro sono un vero pericolo per la nostra democrazia"."Sono impreparati" e "non avendo nulla hanno invidia ...

Berlusconi : I grillini? Incapaci - pauperisti che odiano gli imprenditori : "Quando la percentuale dei votanti scende sotto il 50% è in pericolo la democrazia". A dirlo è Silvio Berlusconi ospite a Coffee break su La7. Il leader di Forza Italia cita l'affluenza alle regionali siciliane di novembre e ritiene che "tra gli astensionisti molti siano di centrodestra". Poi l'ex premier fa il punto sul consenso del partito. "Al momento i sondaggi danno Forza Italia ...

