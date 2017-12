Benji & Fede | è online il trailer del video di “Buona fortuna”

PANARIELLO SOTTO L'ALBERO/ Pagelle seconda puntata : dal duo Benji&Fede alle rivelazioni di Roberto Giacobbo : seconda puntata per lo show di Natale condotto da Giorgio PANARIELLO con la partecipazione di Diana Del Bufalo: 'top' e 'flop' di PANARIELLO SOTTO L'ALBERO.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 07:00:00 GMT)

Benji & Fede a Panariello sotto l’albero presentano il nuovo singolo Buona Fortuna - aspettando l’album d’inediti (video) : Benji & Fede a Panariello sotto l'albero chiudono il ricco cast di ospiti dell'ultima puntata del one-man show condotto da Giorgio Panariello su Rai 1. Il secondo ed ultimo appuntamento si è concluso questa sera al Modigliani Forum di Livorno, per una serata all'insegna della musica e della comicità italiana. Benji & Fede a Panariello sotto l'albero hanno raggiunto sul palco Cristina D'Avena per cantare insieme Che campioni Holly e ...

Benji & FEDE/ Con Cristina D'Avena cantano Holly e Benji (Panariello sotto l'albero) : Benji e FEDE questa sera saranno i protagonisti del varietà condotto da Giorgio Panariello. Ecco tutte le novità sul duo più amato del momento (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 23:59:00 GMT)

Cristina D’Avena e Benji & Fede a Panariello sotto l’albero : video del duetto Che Campioni Holly e Benji : Il duetto di Cristina D'Avena e Benji & Fede a Panariello sotto l'albero ha riproposto un classico delle sigle dei cartoni animati, Che Campioni Holly e Benji, contenuto nell'album Duets. Il 2017 è stato decisamente l'anno della sua consacrazione: Cristina D'Avena a Panariello sotto l'albero conclude un'annata straordinaria che l'ha vista primatista in classifica col suo ultimo progetto discografico. Col suo Duets che ha debuttato al ...

Benji & FEDE/ "Buona fortuna" - il nuovo brano che Fede ha dedicato a suo padre (Panariello sotto l'albero) : BENJI e Fede questa sera saranno i protagonisti del varietà condotto da Giorgio Panariello. Ecco tutte le novità sul duo più amato del momento (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:33:00 GMT)

Panariello sotto l'albero - anticipazioni puntata del 22 dicembre : ospiti Biagio Antonacci - Benji&Fede - Cristina D'Avena - Carlo Conti... : Venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Rai1 andrà in onda la seconda puntata di Panariello sotto l'albero dal Modigliani Forum di Livorno.New entry sul palco accanto a Giorgio Panariello sarà Diana Del Bufalo.prosegui la letturaPanariello sotto l'albero, anticipazioni puntata del 22 dicembre: ospiti Biagio Antonacci, Benji&Fede, Cristina D'Avena, Carlo Conti... pubblicato su Realityshow 21 dicembre 2017 19:15.

Benji & Fede hanno incontrato Ed Sheeran! : Questa fine 2017 per Benji & Fede è bella intensa! Venerdì 15 dicembre hanno pubblicato il nuovo singolo "Buona fortuna", che anticipa di poco il loro prossimo album. Il nostro nuovo singolo “Buona Fortuna” è finalmente fuori! Ascoltalo ora, link in bio! Un post condiviso da ...

Benji & Fede hanno fatto una sorpresa SUPER ai loro fan : Venerdì 15 dicembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo "Buona fortuna", che anticipa di poco il loro nuovo album in studio (dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2018). In occasione dell'uscita della canzone, Benji & Fede hanno pensato di fare un sorpresona ai loro fan, augurando "buona fortuna" in un modo decisamente speciale. I due ragazzi sono scesi in strada e ...

Benji & Fede anticipano il terzo album di inediti con “Buona fortuna” : “Buona fortuna” è il nuovo singolo inedito di Benji & Fede in radio e in vendita in tutti gli store digitali da venerdì 15 dicembre e anticipa il loro terzo album di inediti. Il duo pop torna con un nuovo brano nato da un’idea di Federico che, per la prima volta, appare nelle vesti di autore. L’ispirazione è venuta dalle frasi che suo padre, prima della sua scomparsa, ripeteva sempre a Federico. Il ritornello è un motto di vita che lo ha ...

Benji & Fede hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo “Buona fortuna” : Benji & Fede hanno pensato di farti un bel regalo di Natale: venerdì 15 dicembre uscirà il loro nuovo singolo "Buona fortuna". L'annuncio è arrivato tramite i loro social, dopo una serie di indizi che lasciavano ben sperare nell'arrivo di nuova musica. Al momento non sappiamo ancora se "Buona fortuna" anticiperà di poco un nuovo album. Però non ...

MTV EMA 2017 : Benji & Fede ti racconteranno tutti i segreti e il dietro le quinte dell’evento : Fiato alle trombe! In arrivo una super notizia sugli MTV EMA 2017. Noi di MTV abbiamo scelto due ambasciatori d'eccezione, che dall'Italia partiranno alla volta di Londra per seguire l'evento. Si tratta di Benji & Fede – i vincitori del Best Italian Act 2016 – che ti sveleranno tutti i segreti degli MTV EMA 2017. Grazie a loro ti sembrerà di essere ...