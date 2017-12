: Bce: «L’Italia tra Paesi in cui debito scende con lentezza - filippo_modica : Bce: «L’Italia tra Paesi in cui debito scende con lentezza - FXS_Finance_IT : Bce sull’Italia: «il rapporto debito Pil scende ma con troppa lentezza» #corriere.it - Economia #Finanza #Forex - massimobalestr1 : RT @Corriere: Bce: «L’Italia tra Paesi in cui debito scende con lentezza -

Leggi la notizia su corriere

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Il bollettino della Bce: «Fra i sei paesi i cui documenti programmatici di bilancio configurano un rischio di non conformità con il Patto di stabilità e crescita, per Belgio, Francia, Italia e Portogallo si prevedono nel 2018 elevati livelli dipubblico, superiori al 90 per cento del Pil»