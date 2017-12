BCE | politica monetaria espansiva ancora necessaria

BCE più fiduciosa su crescita ma appoggio politica monetaria imprescindibile : Sono indubbiamente migliorate le prospettive per la zona euro, in primo luogo sul fronte della crescita ma anche su quello dell'inflazione. Nonostante le schiarite, l'economia della valuta unica non può però ancora fare a meno del cocktail vitaminico Bce, una corroborante combinazione di misure standard e non-standard che danno ossigeno alla congiuntura.