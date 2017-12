: Bce ottimista: ripresa solida, ma stimoli necessari. Bankitalia fa le pulci all'Eurozona - TgLa7 : Bce ottimista: ripresa solida, ma stimoli necessari. Bankitalia fa le pulci all'Eurozona -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Critiche ai paesi il cui debito cala troppo lentamente, come l'Italia. Ma Via Nazionale in uno studio evidenzia le serie difficoltà in cui potrebbero trovarsi le banche tedesche e francesi -