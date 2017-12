Bce | il debito italiano scende troppo lentamente

Bce : «I tassi restano bassi. L’Italia? Il debito scende con troppa lentezza» : Il bollettino della Bce: «Fra i sei paesi i cui documenti programmatici di bilancio configurano un rischio di non conformità con il Patto di stabilità e crescita, per Belgio, Francia, Italia e Portogallo si prevedono nel 2018 elevati livelli di debito pubblico, superiori al 90 per cento del Pil»