Barbara D' Urso sbarca al cinema | ecco in che genere di film e con chi

Nino Frassica/ E quella "passione" per Barbara D'Urso : "La seguo sempre... anche quando stiro!" : Nino Frassica si racconta al quotidiano La Verità. Dal Natale passato in casa alla "passione" per Barbara D'Urso: "Il mio televisore è sempre sintonizzato sui suoi programmi..."(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:56:00 GMT)

FOTO | Gli auguri sexy di Barbara d'Urso : A 60 anni compiuti Barbara d'Urso non smette di stupire e lascia a bocca aperta i fan che la seguono su Instagram. La conduttrice ha pubblicato un sexy selfie natalizio...

Barbara D'Urso presa in giro in diretta televisiva : ecco da chi Video : L'altra sera, venerdì 22 dicembre 2017 su Rai Uno è andata in onda l'ultima puntata di Panariello sotto l'albero, lo show del comico toscano #giorgio panariello. Lo scorso appuntamento, quello di giovedì 21, è stato visto da circa 4 milioni e 300 mila spettatori e uno share del 23, 66%. Durante la serata, l'artista ha preso di mira la sua collega Barbara D'Urso [Video] prendendola un po' in giro. In che modo? Nei paragrafi sottostanti troverete ...

Giulia De Lellis e Barbara D'Urso : Panariello ironizza. Le conseguenze - : ... andate in onda giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, i monologhi del comico hanno fatto riferimento anche ad alcuni colleghi del mondo della televisione. Barbara D'Urso è stata presa in giro da Sirvano, ...

GIORGIO PANARIELLO / Video - la presa in giro a Barbara d'Urso : "Splende come la cometa di Halley" : GIORGIO PANARIELLO prende in giro Barbara d'Urso nel corso dello show di Rai 1 intitolato 'PANARIELLO Sotto l'albero'. Per il comico toscano, la conduttrice di Pomeriggio Cinque è...(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 08:52:00 GMT)

Barbara D’Urso vorrei innamorarmi perdutamente : Barbara D’Urso è la regina incontrastata del pomeriggio televisivo degli italiani, ha confessato di voler realizzare un grande desiderio per il nuovo anno: trovare finalmente il principe azzurro in grado di farle battere nuovamente il cuore: “vorrei innamorarmi perdutamente di un uomo che si innamori perdutamente di me. È la cosa che più mi manca. Ma cosa devo fare se non succede? Sono una donna irrisolta. Non riesco a lasciarmi andare, a ...

Lite tra Barbara D'Urso e Federica Panicucci? Ecco la frase che spiazza tutti : FUNWEEK.IT - Capodanno Canale 5, dopo la frecciatina lanciata in diretta contro Federica Panicucci, Barbara D'Urso sorprende tutti con delle parole inattese nei riguardi della presentatrice di Mattino ...

Barbara D'Urso/ Federica Panicucci la detesta? "Non lo so ma a me sta simpatica!" : Barbara D'Urso si racconta al settimanale Oggi e confessa di essere pronta a trovare l'amore. E sulla rivalità con Federica Panicucci dichiara: "Non lo so ma a me è simpatica"(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:27:00 GMT)

Sospeso Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso : ecco perchè e quando torna in onda Video : Perchè #Pomeriggio 5 con #Barbara D'Urso non sta andando in onda su Canale 5? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori della trasmissione condotta da Barbara D'Urso [Video] curiosi di sapere il motivo per il qaule da questa settimana al posto di Pomeriggio 5 vengono trasmessi dei film in prima visione assoluta. Che fine ha fatto l'appuntamento con il talk show quotidiano della D'Urso? ecco tutto quello che c'è da ...

Barbara D'Urso - presto un nuovo programma e il no al Grande Fratello : "Non lo farei mai" : Da anni al timone di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live", con ottimi risultati, per Barbara D'Urso è arrivato il momento di cambiare. Diverse indiscrezioni la volevano al timone della prossima...

Barbara d'Urso : "Subisco attacchi quotidiani che non merito. Io sono corretta. Panicucci? Mi sta simpatica" : Intervistata dal settimanale Oggi, che le dedica la cover, Barbara d'Urso ha spiegato il successo dei suoi programmi pomeridiani che battono regolarmente quelli di Rai1:La fatica paga, l'impegno anche. Abbiamo individuato e capito cosa vuole il pubblico. È un lavoro, il mio, fatto da formichina, piano piano, con continuità. Perché la gente a casa non la freghi, la sua affezione la conquisti giorno dopo giorno. Così mi sono guadagnata la ...

Barbara d'Urso : "Domenica In? Ecco perché noi siamo più forti. Federica Panicucci sa lavorare bene. Prima serata con un'idea nuova" : Barbara d'Urso, intervistata dal settimanale Oggi, parla anche di televisione. Barbara d'Urso a Matrix Chiambretti (video) parla dei segreti del successo, dell'invidia dei colleghi della tv, di Alberico Lemme e di Ken prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Domenica In? Ecco perché noi siamo più forti. Federica Panicucci sa lavorare bene. Prima serata con un'idea nuova" pubblicato su ...