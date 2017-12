Banco BPM svetta nel paniere dei titoli a grande capitalizzazione : Prepotente rialzo per la Banco BPM , che mostra un forte incremento del 3,76% risultando oggi il miglior titolo del paniere FTSE MIB . Ad ispirare gli acquisti, in una giornata che non è delle ...

Banco BPM supera ampiamente target patrimonializzazione fissati dalla BCE : Banco BPM è stata informata dalla BCE di aver superato i requisiti di patrimonializzazione fissati dalla vigilanza bancaria europea , nel corso del processo annuale di revisione e valutazione ...

Piazza Affari in versione festiva : alla fine brillano solo Saipem e Banco BPM : Seduta condizionata dal clima festivo per la Borsa di Milano . In una giornata caratterizzata da pochi spunti macro e influenzata dall'andamento molto contratto della borsa di Wall Street ( Wall ...

Salgono le Borse. Petrolio al top dal 2015. Corrono Saipem e Banco Bpm : L'esplosione avvenuta in un oleodotto in Libia, con conseguente riduzione della produzione, influenza anche i listini azionari europei sostenuti dal settore oil. A Milano bene anche l'istituto bancario milanese grazie ai nuovi obiettivi di riduzione dei crediti problematici dettati dall'a.d. Castagna. Giù St su indicazioni Apple per iPhone X...

Banco BPM cede crediti unsecured in sofferenza per circa 1 - 8 mld : Banco BPM Spa ha deliberato di procedere alla vendita pro-soluto di due portafogli di crediti in sofferenza di natura chirografaria ("unsecured") per circa 1,8 miliardi lordi . Si tratta di un ...

Banco BPM sale verso 2 - 605 Euro : Effervescente la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,64%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM ...

Banco BPM - DBRS conferma i rating : (Teleborsa) - DBRS, a seguito della revisione annuale, ha confermato tutti i rating assegnati a Banco BPM e alla controllata Banca Akros, che si mantengono a livello investment grade, modificandone il ...

Passano in positivo i titoli bancari - Banco BPM resta indietro : Prove di recupero per i titoli bancari di Piazza Affari, dopo la seduta di passione della vigilia. Il comparto è tornato sotto i riflettori a causa delle rinnovate preoccupazioni per l'entità degli ...