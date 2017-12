Azzurri | crisi continua dopo la Svezia

: RT @fdr985__: Se l #inter avesse avuto una qualsiasi competizione oltre il campionato, sarebbe stata decima. Ma non c’è problema, arriverà… - fdr985__ : RT @fdr985__: Se l #inter avesse avuto una qualsiasi competizione oltre il campionato, sarebbe stata decima. Ma non c’è problema, arriverà… - GiovaAlbanese : RT @fabioellena: Tifosi distrutti, ma anche i calciatori non se la passano meglio. Quanti #Azzurri in calo dopo lo choc per la mancata qual… - fabioellena : Infortunio per #Belotti. L'attaccante granata è tra gli azzurri che hanno avuto un calo di rendimento dopo la manca… - GTimossi : RT @fabioellena: Tifosi distrutti, ma anche i calciatori non se la passano meglio. Quanti #Azzurri in calo dopo lo choc per la mancata qual… - fabioellena : .@Buffon out da un mese, #derossi e @ciroimmobile nervosi, #attaccanti senza gol. Tanti azzurri in difficoltà dopo… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) 5 Il 2017 che sta andando in archivio verra' ricordato a lungo dai calciofili italiani. E non certo con nostalgia. La mancata qualificazione ai Mondiali di Russia resta una pagina indigesta per tutti. Anche e soprattutto per gli #che hanno preso parte al doppio spareggio contro laquel nefasto 13 novembre, il rendimento dei nazionali convocati dall’allora ct Ventura non è stato proprio esaltante. Quasi per nessuno, dai portieri agli attaccanti. Buffon/Donnarumma, chi sta peggio? Le ultime settimane non sono state il massimo per i Gianluigi nazionali. Buffon pare essere quello che ha pagato il prezzo più alto. La mancata qualificazione gli ha fatto saltare il record assoluto di partecipazioni a una fase finale del Mondiale VIDEO. Colpito nell’orgoglio, il numero uno della Juventus è stato poi colpito anche nel fisico. Una sola presenza a ...