Auto precipita da una scarpata | paura per il pilota di Moto 3 Kevin Sabatucci e altri tre

Maltempo - Auto sbanda e precipita sulla riva del lago : donna salva : Tragedia sfiorata in provincia di Varese, dove a causa del Maltempo una donna e’ precipitata con la sua auto in uno strapiombo sul lago di Ceresio ed e’ stata soccorsa dai vigili del fuoco. L’incidente lungo la provinciale 61 a Brusimpiano (Varese), dove dal pomeriggio sta nevicando. Probabilmente proprio per l’asfalto scivoloso, l’automobilista ha perso il controllo della vettura che e’ finita a precipizio ...

Seattle - treno deraglia e precipita dal ponte sull'Autostrada : almeno 6 morti : È di almeno sei vittime e decine di feriti il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno nello Stato di Washington, negli Usa, all'alba di questa mattina, mentre viaggiava lungo...

Seattle - treno deraglia e precipita su un'Autostrada : Grave incidente ferroviario negli Stati Uniti: nello Stato di Washington un treno Amtrak 501 della linea ad alta velocità è deragliato mentre il convoglio passava su un cavalcavia che sovrastava un'autostrada appena fuori da Seattle. Almeno due carrozze passeggeri sono precipitata sulla Interstate 5 sottostante, coinvolgendo diverse persone, anche se non è ancora chiaro il numero di morti e feriti. Secondo i media locali l'incidente è ...

Usa - treno Amtrak deraglia e vagone precipita sull’Autostrada : “Molte vittime” : Un treno passeggeri Amtrak è deragliato nello Stato di Washington mentre si trovava su un ponte, e almeno una carrozza è caduta sulla sottostante strada interstatale Interstate 5. Diverse persone risultano ferite. Secondo quanto riporta The News Tribune, l’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 ora locale, le 16.30 in Italia. Una fotografia pubblicata su Twitter dal dipartimento dei Trasporti dello Stato di Washington mostra un vagone del treno ...

Treno deraglia e precipita sull'Autostrada : Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto a Pierce County, nello stato di Washington, Stati Uniti. Un convoglio è deragliato durante il passaggio...

Capua - Ernesto Della Corte precipita con l'Auto dal ponte e muore : CASERTA Un volo di oltre 30 metri dal ponte e l'auto che si schianta rovinosamente a terra. Ernesto Della Corte, anziano di Capua, è morto sul colpo nell'incidente avvenuto l'11 dicembre sul ponte ...

Vibo Valentia - precipita con l’Auto in un burrone per 300 metri e resta illeso : Vibo Valentia, precipita con l’auto in un burrone per 300 metri e resta illeso Ha perso il controllo della sua vettura e ha sfondato le recinsioni stradali: il veicolo compie un volo di trecento metri ma il conducente, un giovane di 28 anni, ha solo ferite lievi.Continua a leggere Ha perso il controllo della sua […] L'articolo Vibo Valentia, precipita con l’auto in un burrone per 300 metri e resta illeso sembra essere il primo su NewsGo.

Precipita con Auto in burrone per 300 metri - illeso 28enne nel vibonese : Arena (Vibo Valentia) - Precipita con l'auto in un burrone profondo trecento metri e resta illeso. E' accaduto la scorsa notte ad Arena, nel vibonese. E' accaduto ad un insegnante di 28 anni, che, per ...

Calabria - precipita con l’Auto in un burrone per 300 metri : illeso : precipita con l’auto in un burrone profondo trecento metri e resta illeso. E’ accaduto la scorsa notte ad Arena, nel vibonese in Calabria. Protagonista dell’incidente un insegnante di 28 anni, che, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat “Panda”, precipitando con l’auto nel burrone. La vettura – da quanto si apprende – ha percorso, senza incontrare ostacoli, ...

Battipaglia - precipita con l'Auto in una cunetta : ricoverato 30enne : Battipaglia. Rocambolesco incidente stradale in via Spinta, a Battipaglia. La notte scorsa una vettura si è capovolta diverse volte per poi sfondare il guardrail e precipitare in una cunetta. Alla ...

Incidente con il quad : Bianchi era alla guida quando il mezzo è precipitato. Attesa per l'Autopsia : A Camucia era conosciuto come Alfredino. Era il farmacista della cittadina della Valdichiana. Lo conoscevano tutti, lo stimavano e si fidavano dei consigli che dava da dietro al bancone della farmacia ...

Napoli - incidente nella notte : Auto precipita per 30 metri dalle rampe Sant'Antonio a Posillipo - feriti tre giovani : Un terribile incidente, con 3 feriti, si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri a Posillipo. Un?automobile, con a bordo tre ragazzi, tutti dai 22 ai 26 anni, per cause che...

Suv impazzito tra i passanti : distrugge Auto in sosta e precipita in un gardino | VIDEO : Momenti di paura a Vigna Clara, quartiere a nord di roma. Un uomo alla guida di Suv Jaguar ha innescato la retromarcia ed è finito del cortile di una casa a via Stringher. La vettura ha prima distrutto una Ford Ka...

Roma - alberi crollati - la strage continua : ramo precipita su Auto a viale Parioli : Ancora alberi crollati a Roma. Ancora tragedie sfiorate in una città dove basta una nottata di maltempo perché si rischi la vita. Dal centro alla periferia, la strage del verde non risparmia nessun ...